Tko je Francois Vitali? U suradnji sa Cityjem je ispao iz prve u treću ligu

Francois Vitali novi je sportski direktor Hajduka, objavio je splitski klub samo dva dana nakon što je s te pozicije smijenio Nikolu Kalinića.

Francuz Vitali (48) iza sebe ima preko 20 godina iskustva u nogometu obavljajući različite funkcije u sportskim segmentima francuskog Lillea, belgijskih Royal Mouscron-Péruwelza i Cercle Bruggea te francuskog Troyesa.

Svoj put u nogometnom menadžmentu započeo je 2003. u Lilleu te se u njihovom sustavu zadržao do 2017. godine. Započeo je kao voditelj skauta akademije, zatim je ubrzo postao voditelj skauta prve momčadi pa sve do projekt menadžera i sportskog direktora kuba. U tom razdoblju Lille je šest puta igrao Ligu prvaka, tri puta Europsku ligu te je po jednom osvojio prvenstvo i francuski kup. Lille je u tom razdoblju bio prepoznatljiv po igračima koji su ponikli u njihovoj vlastitoj akademiji.

Od 2011. do 2015. godine vodio je sportski segment Royal Mouscron-Péruwelza, belgijskog kluba u vlasništvu Lillea, a klub je u navedenom razdoblju došao od treće do prve belgijske lige. Nakon toga 2017. godine preuzima funkciju sportskog direktora Cercle Bruggea, razvojnog kluba AS Monaca, te je u tom klubu radio dvije i pol sezone.

Nesretna epiozda u Troyesu

Tri godine kasnije postao je konzultant City football grupe te kao sportski direktor i menadžer Akademije preuzeo Troyes, razvojni klub za mlade igrače Manchester Cityja.

Troyes je ispao iz prve u drugu, a zatim iz druge u treću ligu, što je izazvalo ogorčenje navijača. Nakon remija protiv Valenciennesa (1:1), navijači su minutu prije kraja utakmice prekinuli meč zasuvši teren bakljama, a igrači su im uzvratili bacajući baklje natrag na tribine. Ove neviđene scene izazvale su sukob između navijača i igrača.

Navijači su ljutiti na vlasnike iz Emirata, koji također posjeduju Manchester City, zbog neuspjeha u poboljšanju statusa kluba. Troyes je ostao u Ligue 2 zahvaljujući bankrotu Bordeauxa. Jerome Rothen kritizirao je vlasnike, dok je sportski direktor Vitali branio njihovu ulogu. Ipak, Vitali je kasnije dobio otkaz zbog loših rezultata.

