Sada već bivši trener Chelseaja, Thomas Tuchel, dobio je otkaz jutro nakon poraza na Maksimiru od Dinama.

Nijemac je uvijek pokazivao da strastveno voli Chelsea, te se činilo da se napokon negdje snašao nakon Borussije Dortmund i PSG-a, gdje se kratko zadržao.

Španjolski mediji tvrde da će mu sljedeći posao biti najveći u karijeri. Naime, trebao bi preuzeti madridski Real, vjerojatno i najveći klub na svijetu.

'Tuchel će birati'

Dosta će toga ovisiti o rezultatima kluba i situaciji s Carlom Ancelottijem, koji je ugovorom vezan do ljeta 2024., no Tuchel je opcija i to jako ozbiljna, tvrdi se.

"Superklubovi imaju naviku postavljati trenere koji su sušta suprotnost svojim prethodnicima", piše i The Athletic, dodajući da će njemački stručnjak imati dovoljno ponuda sljedećeg ljeta, a onda izdvaja i ovo: "Možda će se pojaviti prilika ako Ancelotti ode prije isteka ugovora."

Tuchel se emotivno rastao s Chelseajem i sigurno će i njemu pauza do sljedećeg ljeta dobro doći.