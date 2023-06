U zanimljivom i prilikama bogatom dvoboju kvalifikacijske skupine F, za odlazak na Euro 2024., nogometaši Belgije i Austrije su u Bruxellesu u subotu odigrali 1-1.

Austrijanci su poveli u 21. minuti kada je nakon kornera lopta došla do Gregoritscha na drugoj vratnici, a on je, uz pomoć domaćeg igrača Mangale, prevario Courtoisa. U nastavku susreta Belgija, koja je igrala bez svog vođe De Bruynea, stisnula je suparnika, a do izjednačenja je stigla u 62. minuti. Romelu Lukaku je primio loptu na vrhu šesnaesterca, namjestio se i žestoko raspalio te naciljao mrežu. U 107 nastupu za Belgiju tijekom karijere postigao je Lukaku već 73 pogodak.

Austrija je ostala prva na ljestvici, ima sedam bodova, odnosno, tri više od Belgije.

Belgijske nogometaše uoči ljetnog odmora očekuje još gostovanje kod Estonije, a u njemu izbornik Domenico Tedesco vjerojatno neće moći računati na golmana Thibauta Courtoisa.

Prema pisanju tamošnjih medija čuvaru mreže Reala zasmetalo je što nije bio kapetan protiv Austrije već je to bio Romelu Lukaku.

Napravio je kaos u svlačionici nakon utakmice, a dan kasnije nije se pojavio ni u hotelu reprezentacije.

Inače, Tedesco je odlučio kako će u odsustvu veznjaka Kevina de Bruynea protiv Austrije kapetan biti Lukaku, dok je protiv Estonije tu čast trebao ponijeti Courtois. No, čini se da to neće biti slučaj.