Vratar Bournemoutha Asmir Begović dao je zanimljiv intervju za Sportske.ba u kojem je komentirao rad bivšeg izbornika BiH i slavnog hrvatskog nogometaša Roberta Prosinečkog. Begović, inače član Bournemoutha koji je prošle sezone bio jedan od najboljih golmana engleskog Champiosnhipa, nema baš previše sreće s nastupima u reprezentaciji.

Posljednji put branio je u rujnu prošle godine u Ligi nacija protiv Poljske, a prije toga branio je 2018. godine protiv Turske. Mjesto u momčadi izgubio je baš u eri Roberta Prosinečkog, koji je radio tamo od siječnja 2018. godine do kraja studenog 2019. godine, a presudio mu je niz loših rezultata u kvalifikacijama za Euro 2020 i porazi od Armenije i Finske.

'Kada je došao Prosinečki krenulo je nizbrdo'

Begović pak tvrdi da je upravo Prosinečki zaslužan za pad reprezentacije BiH, koja je posljednji i jedini put u povijesti igrala veliko natjecanje 2014. godine kada ih je vodio Safet Sušić.

"Ćiro me je doveo u reprezentaciju, s njim sam radio otprilike tri-četiri mjeseca. Kratko je to vrijeme da bismo imali sad neki odnos. Poslije toga je došao Sušić pa Baždarević, s kojima je suradnja bila baš korektna. To je možda bio jedan od uspješnijih perioda naše reprezentacije jer smo išli na Svjetsko prvenstvo i gotovo uvijek smo bili u igri za to veliko natjecanje. Kada je došao Prosinečki, ali i Misimović, sve je to nekako otišlo niz brdo. Sad smo u nekoj, da tako kažem, rupi iz koje se nije lako izvući. Kao navijač volio bih da krene nabolje", rekao je Begović za Sportske.ba.

Ipak, Begović nije bio baš u kadru niti nakon odlaska Prosinečkog. Bio je na tek dva okupljanja.