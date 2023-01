Branitelji naslova pobjednika Talijanskog nogometnog kupa, igrači Intera iz Milana prvi su četvrtfinalisti ovosezonskog izdanja nakon što su u osmini finala u utorak nakon produžetka kao domaćini svladali drugoligaša Parmu sa 2-1 (0-1, 1-1).

Gosti iz Parme bili nadomak senzacije

Gosti iz Parme bili su nadomak senzacije jer su sve do 88. minute vodili sa 1-0 i to sjajnim pogotkom hrvatskog veznjaka Stanka Jurića (38), no Lautaro Martinez (88) uspio je poravnati da bi u dodatnih pola sata prolazak favoritu osigurao Francesco Acerbi (110).

Jurić, koji je u igru ušao u 26. minuti umjesto ozlijeđenog suigrača Mana, u 38. je minuti pucao sa 20-ak metara, a njegov je udarac odsjeo u samom gornjem lijevom kutu nemoćnog Onane.

Gosti iz Parme tu su prednost držali sve do pred sam kraj dvoboja kada je Lautaro šutom s vrha kaznenog prostora svladao 45-godišnjeg Gianluigija Buffona te odveo susret u produžetak. Pobjednički pogodak za Inter postigao je stoper Acerbi koji je natrčao na jednu odbijenu loptu i spektakularnim udarcem glavom s više od 16 metara lobao Buffona.

Brozović nije konkurirao za sastav Intera

Marcelo Brozović zbog ozljede nije konkurirao za nastup u sastavu Intera.

Inter će u četvrtfinalu za tri tjedna ugostiti boljeg iz ogleda Atalanta - Spezia koji je na programu 19. siječnja.

U srijedu će u osmini finala igrati Milan - Torino, u četvrtak su na programu dvoboji Fiorentina - Sampdoria i Roma - Genoa, Napoli i Cremonese svoj će susret osmine finala igrati 17. siječnja, dok će se 19. siječnja uz susret Atalante i Spezije još sastati Lazio - Bologna te Juventus - Monza.