Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Perišić (33) u utorak je i službeno predstavljen kao novi član engleskog premierligaša Tottenhama. Nakon što mu je istekao ugovor s milanskim Interom, Perišić je za londonski klub potpisao ugovor do 2024. godine.

"Jedva čekam start sa Spursima. Kada sam stupio u kontakt s trenerom rekao sam mu da bio želio igrati u Premiershipu. To je trenutak koji jedva čekam," rekao je Ivan u razgovoru za klupsku tv.

Perišić će u Tottenhamu raditi s Antoniom Conteom koji ga je vodio u pobjedničkoj sezoni Intera 2020/21. "Privilegija je raditi s takvim trenerom kao što je Conte. Odlično smo surađivali u Italiji, osvojili smo naslov prvaka Italije. Bila je to sjajna godina. Conte živi za nogomet, svake minute, svakog dana. Volim njegov karakter."

Usporedili ga s Kloppom

A upravo su u Italiji optužili Contea da je preoteo hrvatskog reprezentativca klubu u kojem je radio te ih doveo do titule prvaka Serie A. Calciomercato kritizirao je talijanskog stratega zbog tog poteza.

"Inter je pokušao uvjeriti Perišića da ostane u Milanu, ali nije previše ludovao oko 33-godišnjaka. Vjerojatno je razlog to što su u siječnju kupili Robina Gosensa iz Atalante, a on pokriva istu poziciju kao Perišić. No, nije to problem, Antonio Conte je besplatnim transferom "preoteo" igrača momčadi koju je vodio", počeli su Talijani pa povukli zanimljivu usporedbu s Jurgenom Kloppom.

"Ništa u tome svemu nije neregularno, ali je u pitanju potez koji je neusklađen s njegovim izjavama. Govorio je kako će "biti navijač Intera i kada ode", ali se toga nije držao. Primjerice, Jurgen Klopp je stigao u Liverpool i poručio kako nikada neće kupovati igrače Borussije Dortmund. Obećao je to i ispunio. Drugi stil, druga klasa", zaključuje Calciomercato.