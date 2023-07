Marcelo Brozović će izgleda ipak postati igrač Al Nassra, tako barem tvrdi najpoznatiji stručnjak za transfere, Talijan Fabrizio Romano.

"Više o dogovoru s Marcelom Brozovićem. Naknada će iznositi 18 milijuna eura, liječnički testovi završeni su u petak s Al Nassrom kako se i očekivalo. Dokumenti se sada provjeravaju s odvjetnicima s klupske i igračke strane, a zatim je vrijeme za potpisivanje trogodišnjeg ugovora za Brozovića s Al Nassrom", piše Talijan.

Kultna Gazette Dello Sport se raspisala o razlozima Brozovićevog napuštanja Intera:

'Bezvoljni stav i pojava'

“Premda se najčešće piše da je to previsoka plaća, koja mu s bonusima godišnje iznosi oko 14 milijuna eura, to nije ključno. Inter jest uveo mjere velike štednje i u tom smislu mu nije žao što Brozović odlazi, ali otpisao ga je zbog drugih razloga”, piše Gazzetta i otkriva:

“Sve je počelo time što je Brozović igranje za Hrvatsku pretpostavio Interu i to je osnovni razlog. Nakon što je u listopadu imao problema s tetivama Brozović se toliko sporo oporavljao da je prije SP-a za klub odigrao samo tri utakmice. No, onda se spektakularno preporodio odlaskom u Katar. Igrao je praktički sve minute u svih sedam iscrpljujućih utakmica Hrvatske tamo.

Nakon što se vratio s SP-a Inter opet nije mogao računati na igrača kojeg najviše plaća jer je Brozoviću nakon napora na SP-u trebao odmor. Kada se konačno vratio u siječnju, to je napravio s ozljedom lista. To je dodatno razljutilo Inter, koji se na Brozovića razbjesnio zbog onoga što je napravio zatim. Nije dao da mu ovu ozljedu tretiraju liječnici u Interu, nego njegov osobni fizioterapeut Andreja Milutinović. Kao da sve navedeno nije dovoljno, on je blisko surađivao s Interovim najvećim rivalom Milanom.

Drugi veliki izvor Interove frustracije s Brozovićem bio je njegov bezvoljni stav i pojava. Brozović je stalno imao negativan govor tijela na utakmicama, a na treningu se očito nije trudio. Ono što je definitivno okončalo želju Intera da zadrži Brozovića bio je njegov potez kada se samo pojavila mogućnost njegovog transfera u Al Nassr. Hrvat je naime tada zatražio otpremninu od Intera iako se znalo da u novi klub odlazi na duplo višu plaću”, piše talijanski list.