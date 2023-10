Fabio Capello dva puta je bio trener Real Madrida, ali se oba puta tamo zadržao tek jednu sezonu (1996.-1997., te 2006.-2007.). Ostao je zapamćen po tome što je u drugom mandatu 'prekrižio' jednog od najboljih napadača u povijesti.

Ronaldo Luisa Nazario da Lima došao je u Kraljevski klub 2002., a otišao za vrijeme 'vladavine' talijanskog stratega 2007.

"Najveći talent kojeg sam ikad trenirao je Ronaldo, ali je u isto vrijeme bio onaj koji mi je stvarao najviše problema u svlačionici. Volio je tulumariti i to je utjecalo na ostatak momčadi. Zato sam ga odlučio otpustiti", objasnio je 77-godišnji talijanski strateg i nastavio:

"Antonio Cassano je prije svake utakmice tražio pomfrit. Dakle, potpuno neprihvatljivo. Koliko je tek jeo Ronaldo! Odlučio sam ga otpisati jer je bio debeo i stalno partijao te na zabave zvao i suigrače. Imao je čak 94 kilograma. Nakon nekog vremena je rekao da je uspio smršaviti. Izvagao se i imao je 92.5 kila. Jednog dana mi je došao Ruud van Nistelrooy i rekao da svlačionica smrdi po alkoholu. Bio je u pravu."

Nakon Ronaldovog odlaska iz Reala Capellu je stigao poziv tadašnjeg vlasnika Milana Silvija Berlusconija koji ga je pitao za savjet je li potpisivanje Ronalda mudar potez?

"Berlusconi me nazvao jedan dan i pitao o potencijalnoj kupnji Ronalda. Savjetovao sam ga protiv toga, rekao sam mu da je on partijaner koji samo razmišlja o ženama. On mi je rekao, ok, hvala Fabio i sljedećeg dana Ronaldo je bio u Milanu".

U dvije sezone provedene u Milanu nekad najbolji nogometaš svijeta je zbog zdravstvenih problema odigrao svega 20 utakmica i zabio 6 golova.

