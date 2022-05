Prije nešto više od deset dana u 54. godini preminuo je Mino Raiola, najpoznatiji nogometni menadžer koji je vodio brigu o Haalandu, Pogbi, Ibrahimoviću, Verrattiju i mnogim drugim poznatim svjetskim nogometašima.

U četvrtak, ovog tjedna, proširila se vijest o smrti Raiole, ali je vrlo brzo sam menadžer demantirao takvo što navodeći, diljem društvenih mreža, kako je s njim sve u redu i kako je „drugi put u posljednje vrijeme oživio“. Naime, i ranije su kružile priče o njegovoj smrti, od siječnja kada je hospitaliziran te je obavio zahtjevnu operaciju na plućima.

No, sada je njegova obitelj i službeno potvrdila da je umro.

Raiola je rođen u Noceri Inferiore na jugu Italije. Njegova se obitelj ubrzo preselila u Nizozemsku, gdje su u Haagu otvorili pizzeriju. Upravo je taj restoran postao iznimno popularan među nogometašima, pa je Mino tamo stekao mnoga poznanstva i kontakte koji su mu pomogli u izgradnji karijere.

Bio je bio vješti pregovarač, čovjek koji je pričao nekoliko jezika, a svoju karijeru počeo je vrlo skromno - radeći u za svoju obitelj u pizzeriji. Tijekom 90-ih je radio za Sports Promotions, tvrtku u Nizozemskoj koja se brinula o karijerama nogometaša, a sudjelovao je u nekoliko velikih transfera nizozemskih nogometaša, poput onog Dennisa Bergkampa. Godinama je gradio svoje ime, a naposljetku je postao najutjecajniji nogometni menadžer na svijetu. Zanimljivo, u Sports Promotionsu se probio jer je bio jedini zaposlenik koji je dobro baratao talijanskim jezikom.

Proučavao je načine i metode kolega prilikom pregovaranja, a navodno je napravio kopije nekoliko važnih dokumenata koji su mu kasnije pomogli. Svoju karijeru lansirao je u visine kada je 1996. dogovorio prelazak Pavela Nedveda iz Sparte Prag u Lazio i nakon toga je vodio brigu o karijerama ponajboljih nogometaša na svijetu.

Zlatan

Jedan od nogometaša s kojim je imao sjajan odnos bio je Zlatan Ibrahimović, koji je bio s Raiolom do posljednjeg trenutka.

Njihova suradnja počela je jako zanimljivo. Ibra je prije dvadesetak gosdina imao ponude brojnih agenata i sve je iznenadio kada je izabrao Raiolu, koji je tada bio još relativno nepoznat.

Zlatan je tada i objasnio zašto se odlučio za Raiolu i ispostavilo se da je napravio odličan potez.

'I mama bi me tada mogla prodati'

"Kada su nas spojili, rekli su mi da ima drugačiji stil, da dolazi s ulice, da izgleda poput mafijaša i da se zove Mino Raiola. Na prvom sastanku počeo je vaditi neke papire rekao mi: 'Ovo su vrhunski igrači i njihove statistike'. Prvi na listi je bio Ševčenko s 25 utakmica i 23 gola, nakon njega Inzaghi 27 utakmica i 25 golova, pa Vieri 24 utakmica i 23 gola i na kraju je rekao moje ime i pročitao statistiku od 21 utakmicu i četiri gola", ispričao je Zlatan pa nastavio:

"Nakon toga me pitao: 'Kako da te prodam s ovom statistikom?'. Na to sam mu odgovorio da imam veliko samopouzdanje i da imam statistiku kao oni ne bi mi uopće trebao menadžer i da bi me moja majka mogla prodati. Rekao sam mu da mi baš zbog toga treba agent, a on se nasmijao i već tada smo sve dogovorili."