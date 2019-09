View this post on Instagram

It is my great pleasure to announce the upcoming publication of my book. I’m happy to share my life story with all of you and I hope you’ll like My Game. S velikim zadovoljstvom najavljujem da će uskoro biti objavljena moja knjiga. Drago mi je što ću moći s vama podijeliti svoju životnu priču i nadam se da će vam se dopasti Moja igra. 🙏🏻📖⚽💪🏻❤ #MyGame #LukaModricAutobiography #LukaModricBook #cortoliteraryagency #hermesnaklada #bloomsburypublishing #mylifestory #thebestthingsnevercomeeasy #znanjehr