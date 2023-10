Crni niz hrvatskog prvaka Dinama nastavio se i porazom od češke Viktorije Plzen (0-1) u susretu 3. kola C skupine Konferencijske lige.

Bio je to već četvrti poraz "Modrih" u posljednjih pet susreta. Ujedno i peti u 13 susreta pod vodstvom Sergeja Jakirovića.

"Ne razmišljam o ostavci, ne želim bježati," kazao je Jakirović nakon poraza od Viktorije.

"Vidjet ćemo, to je i pitanje za vodstvo kluba. Teška je situacija, to se vidi. Koliko god pričao s igračima, vidim u nekim reakcijama da je preveliki pritisak na njima. Realno u teškoj smo situaciji, gol kao da je začaran," dodao je.

Jakirović je istaknuo kako ima snage podići momčad i ne želi se predati unatoč lošem nizu.

"Imam snage podići momčad. Krenuli smo dobro, izuzev poraza u Pragu. Naši problemi kreću prije Astane s ozljedama. Nisam vjerovao da će nam Bruno Petković toliko nedostajati, ali on je klasa. Pokušavam s drugim napadačima, ali to nije to. Možda se radi o mentalnoj blokadi. Dobro radimo. Želio bi da smo pokretljiviji, da više napadamo."

Osvrnuo se i na tribine koje su ispratili momčad zvižducima.

"Nisam to vidio, ali navijači imaju pravo uputiti kritiku. Oni su uz nas, žao mi je što smo ih razočarali", zaključio je trener Dinama.

