Prije nekoliko dana francuski je Rennes senzacionalno svladao PSG u 19. kolu francuske Ligue 1, a igrač utakmice bio je hrvatski reprezentativac Lovro Majer. Naš veznjak jedan je od glavnih igrača Rennesa, a sve se češće piše o njegovom transferu karijere.

Nedavno su francuski mediji pisali kako je za njegove usluge zainteresiran upravo PSG, a tamošnji list RMC je pisao kako se sportski direktor Parižana Luis Campos već sastao s agentom hrvatskog veznjaka.

"Šanse da Majer napusti Rennes ove zime su male, no zato transfer na ljeto razmatraju sve strane. Lovro je zreo za transfer, ostaje za vidjeti za koji klub će se odlučiti", pišu Francuzi.

Postaje najskuplji Hrvat?

Ističu kako PSG nije jedini zainteresiran, te kako su u igri za njega još madridski velikani Atletico i Real, te engleski Newcastle. Francuski portal Jeunes Footeux tvrdi kako Majera prate skauti Tottenhama i Manchester Uniteda te kako "vjeruju da je dostojan nasljednik Luke Modrića".

Zainteresiranih ne manjka, a španjolski list El Nacional piše kako su Atletico i Real ozbiljno zagrizli za Majera te navode i minimalnu cifru za koju bi hrvatski reprezentativac mogao napustiti Francusku. Tvrde kako Rennes neće ni pričati s klubovima ako ponude manje od 56 milijuna eura.

Sve je potvrdio i Ekrem Konur, turski novinar koji je stručnjak za transfere. Dođe li do tog transfera, Majer bi postao najskuplji Hrvat u povijesti. Za sada taj rekord drži Mateo Kovačić koji je za 45 milijuna eura preselio iz Reala u Chelsea.

Transfermarkt procjenjuje Majerovu vrijednost na 22 milijuna eura, a on je prošle godine stigao iz Dinama za 12. Rennes bi tako ostvario fantastičnu zaradu prodajom našeg reprezentativca. On je do sada za Rennes skupio 60 nastupa u svim natjecanjima te je postigao osam pogodaka i podijelio 12 asistencija.