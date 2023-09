Velika vijest stigla je nakon što je Zlatko Dalić objavio popis za utakmice s Turskom i Walesom u listopadu. Među 23 igrača svoje mjesto našao je i povratnik Josip Brekalo s kojim je ekskluzivno za RTL razgovarao Boris Jovičić.

Da bi mogao ponovno zaigrati za Vatrene, Brekalu je otkrio Mario Mandžukić koji je pratio njegove nastupe u Fiorentini.

"Čuo sam se s Marijom Mandžukićem koji je odgovoran za napadače u Seriji A. Naravno da su me pratili cijelo vrijeme, da su vidjeli da sam u tim prvim kombinacijama u Fiorentini, da dobro igram i da ću vjerojatno biti pozvan. Nije mi htio odat, nego mi je rekao da se možda vidimo uskoro," otkrio nam je Brekalo.

Dok je Mario razgovarao s Josipom tako je Dalić razgovarao s Livajom, koji je zbog incidenta na Rujevici otišao iz reprezentacije, ali nije dugo bilo tako, a da je sretan što se i Livaja vraća obznanio je i Brekalo koji smatra kako je reprezentacija mjesto okupljanja, a ne razilaženja.

"Mislim da smo mi ipak jedna reprezentacija, država koja nema toliko širok bazen igrača pa se možemo te tako olako opraštat od svih i ne držat ih u krugu reprezentacije pogotovo jer se radi o jednom igraču koji je dokazan, predokazan za našu tu ligu,"jasno je odgovorio.

Ono što zna i može to i pokazuje u talijanskoj Fiorentini. Želja mu je, naravno, nastaviti s dobrim igrama jer čeka ga težak zadatak nadomjestiti ozlijeđene Perišića i Ivanušeca. Iako je Luka je na popisu, pitanje je koliko će biti spreman tako da jedino pravo lijevo krilo ostaje Brekalo koji sve bolje igra u talijanskoj ligi.

"S Walesom smo imali i prije okršaje, nije lako igrati protiv njih. Turska sigurno da ne treba previše trošit riječi, znamo kakva je to reprezentacija i neće biti lako, ali to je pravi test da ako to prođemo praktički smo onda osigurali europsko prvenstvo i sigurno da imamo kvalitete za to", uvjeren je Brekalo.

I baš zato je ova Dalićeva galvanizacija došla u savršenom trenutku. Viza za Europsko nudi se u listopadu, a jedinstvo ususret Turske i Walesa mora biti besprijekorno.

