ROMANTIKA KUPA / Sve je spremno za praznik nogometa u Gajnicama: 'Uvijek se zna tko je glavni u gradu'

Dok se u maksimirskim uredima bore za tron, igrači kreću u borbu za Rabuzinovo sunce. Čari hrvatskog nogometnog kupa sutra dolaze u zagrebački kvart Gajnice u kojem će četvrtoligaš Ponikve ugostiti prvaka Hrvatske. Tramvajem od Maksimira do Črnomerca pa autobusom do Gajnica. To će biti put Dinama do Ponikva gdje Modri traže prolaz u osminu finala. Romantika je to Kupa kojoj nitko ne može odoljeti pa su zato Dinamo čak i najavu utakmice napravili na gostujućem terenu. "Gajnice su naravno dinamovski kvart i mislim da će lijepo biti sutra i mislim da će lijepo biti sutra i za njihove navijače i za nas, ali maksimalno smo fokusirani dase ne dogodi neko iznenađenje" poručio je Tibor Halilović. Ponikve i Dinamu nisu stranci. 2014. Modri su se dobro namučili pa tek u 74. minuti golom Ognjena Vukojevića slavili 2:1 i utišali Gajnice iz kojih se orilo „Kup je naš!“. Ta sjećanja žive još i danas. "Kada mali klub uđe u utakmicu sa sto pedeset posto, neka njima slučajno bude malo lošiji dan, neka nas malo podcijene uopće se ne isključuje opcija da može doći do nekakvog iznenađenja ovdje." zaključio je nogometaš Ponikva, Vlado Berić. Praznik nogometa u kvartu koji je dao Milana Badelja i Domagoja Antolića pratit će oko 1500 navijača, a neki su već danas požurili po autogram ili fotografiju za sjećanje. "Uvijek se zna tko je glavni u gradu. Ponikve su kvartovski klub, ali Dinamo je ipak u srcu" poručio je Marko iz Gajnica, a s njim se slaže i njegov sin Roko iako smo ga prvo pokušali malo „isprovocirati“ pitanjem ima li Dinamo šanse protiv Ponikvi sutra, a on je odmah odgovorio „Ima velike jer je velik klub“. Koji čeka i najveći klupski derbi. Nakon Kupa, Sergej Jakirović vodi momčad u Split s jedinim ciljem, a to je ugasiti euforiju koja trese jug Hrvatske. "Vjerujemo u dobar rezultat. Sad koji će to biti, vidjet ćemo, ali sigurno da je deseto kolo, da se u toj utakmici ništa neće riješiti, zato što ima jako puno za igranje, ali siguran sam da je s psihološke strane bitno dobro odigrati u derbiju," bez previše senzacionalizma će Jakirović. Prvo treba ipak odraditi bez greške generalnu probu protiv Ponikva, a onda se cijela priča seli u Split, gdje ćemo doznati koji će od dva vječna rivala pokazati bolju mentalnu snagu za nastavak lova na naslov prvaka.