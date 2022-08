Popularna Marca prije par dana je pisala kako je za usluge Casemira zainteresiran Manchester United, koji je odustao od ideje da Frenkie de Jong zaigra za njihovu momčad.

"S obzirom na složenost posla s de Jongom, na Old Traffordu su se okrenuli Casemiru", pišu Španjolci. Englezi se još uvijek nisu do kraja dogovorili s Madriđanima, ali posao je već u naprednoj fazi pregovora. Real Madrid bi za 30-godišnjaka mogao dobiti 70-ak milijuna eura.

Kako javlja ugledni novinar Fabrizio Romano kroz sljedećih dan ili dva transfer bi trebao biti finaliziran i služben.Za sve navijače najuspješnijeg europskog kluba ovo su jako tužne vijesti, ako se ove najave ostvare. Casemiro, Toni Kroos i Luka Modrić su prošle sezone bez obzira na godine odigrali jako puno minuta zajedno i osvojili La Ligu i Ligu prvaka.

Raspada se CMK

Navijači Kraljevskog kluba ne mogu se načuditi odluci da napusti klub, ali nisu oni jedini. Španjolski mediji šokirani su njegovom odlukom i ističu kako su svi očekivali da će Modrić biti prvi koji će otići kada je riječ o "svetom trojstvu" ili "bermudskom trokutu", kako su im tepali navijači.

"Kraj najbolje vezne linije u povijesti Reala. Došlo je do onoga što nitko nije htio, do kraja legendarnog trojca veznjaka CMK, Svetog trojstva Reala. Zakoni vremena i prirode nalažu da do toga dođe odlaskom Luke Modrića, najstarijeg od trojice, s 37 godina", piše Marca.

Ističu kako se odlaskom Casemira raspada jedan od najdominantnijih veznih trojaca u povijesti.

"CMK zauzima najviše mjesto u povijesti Reala. Zajedno su osvojili četiri europska naslova, više od ijedne vezne linije najvećeg kluba. Redondu, Karembeu i Seedorf su bili sjajni, ali ne mogu u istu rečenicu s onime što je ostvario CMK".

Casemiro je u Real stigao 2013. godine iz Sao Paula. Igrao je na posudbi u Portu, a 2015. godine je postao prvotimac i jedan od najvažnijih igrača Kraljeva. Za njih je odigrao 336 utakmica te je osvojio 18 trofeja.