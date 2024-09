Susjedi slave sina brončanog Vatrenog: 'Svakako moja najbolja utakmica'

Bosna i Hercegovina stigla je do prvog boda u novom izdanju Lige nacija, oni su na gostovanju u 2. kolu skupine 3 odigrali 0-0 protiv Mađarske.

Junak gostiju bio je 28-godišnji golman Nikola Vasilj, koji inače brani za njemačkog prvoligaša St. Pauli.

No, Nikola je i sin Vladimira Vasilja, člana brončanih Vatrenih u Francuskoj 1998.

Nakon dvoboja protiv Mađarske Nikola je dobio pitanje je li ovo bila njegova najbolja utakmica za Zmajeve.

"Nije ih bilo previše, da budemo iskreni, ali najbolja utakmica svakako moja. Drago mi je zbog mene i zbog momčadi. Mislim da je ovo dobro za samopouzdanje", rekao je Vasilj pa se osvrnuo na kritike koje je dobio nekoliko dana ranije kada je primio pet golova od Nizozemske.

"Znate šta, ne uzimam to toliko ozbiljno. Kritike su sastavni dio našeg posla. To je nešto što nas prati cijelu karijeru. Razumijem i frustracije ljudi i poraz iako smo igrali protiv dobre ekipe. Mislim da je to nešto što nas gura naprijed i mislim da ćemo ići u dobrom smjeru", dodao je Vasilj.

