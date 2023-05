KAOS NA DERBIJU / Superclasico u svom punom 'sjaju': Malo nogometa, sedam crvenih kartona i nadoknada od čak 19 minuta

River Plate je u najvećem argentinskom derbiju u 15. kolu na Monumentalu pobijedio Bocu Juniors 1-0. Malo smo dobrog nogometa vidjeli u 90 minuta, a gol odluke pao je u trećoj minuti sudačke nadoknade kada je pogodio Miguel Borja iz jedanesterca. I dok su igrači Rivera slavili gol, na terenu je nastao kaos. Igrači Boce izgubili su živce nakon čega je došlo do općeg kaosa na terenu. Epilog svega bilo je sedam crvenih kartona, od čega čak tri igračima koji nisu bili igri. Igači Rivera dobili su tri crvena kartona, Bocini četiri. Sudačka nadoknada trajala je čak 19 minuta, no Boca nije uspjela doći do izjednačenja. River je pobjedom napravio još jedan korak prema naslovu jer nakon 15 kola na vrhu ima 37 bodova, devet više od San Lorenza, dok je Boca tek 13. s 18 bodova.