Sudac objasnio zašto je Modrić dobio opomenu, oglasio se i Ancelotti

U sedmom kolu španjolske La Lige nogometaši madridskog Reala upisali su petu pobjedu, na svom su terenu s 3-2 bili bolji od Alavesa.

Luka Modrić izgubio je živce i žestoko reagirao na jednu sučevu odluku u šestoj minuti sudačke nadoknade utakmice koju je njegov Real pobijedio protiv Alavesa 3:2. Luka je dobio žuti karton zbog prigovora, nakon čega je opsovao suca: "Jeem te u usta, da te jeem!"

Španjolski mediji objavili su sučevo izvješće u kojem je objasni žuti karton Modriću: "Dobio je žuti karton jer je napravio tehničke opservacije o jednoj od mojih odluka".

Za situaciju su novinari pitali i trenera Carla Ancelottija:

"Teško je na to odgovoriti. On je kapetan, ima pravo pričati sa sucem. Ako ga je dobio zbog toga… Samo jedna osoba ima odgovor na to pitanje. To je sudac", rekao je Ancelotti.

