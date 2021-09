Paris Saint-Germain je u kontaktu s AC Milanom u vezi transfera veznjaka Francka Kessieja (24), kojem na kraju ove sezone ističe ugovor, objavili su talijanski mediji.

Nogometaš iz Obale Bjelokosti je u Milanu od 2017. i nekoliko je puta kazao da bi želio ostati u "Rossonerima" do kraja karijere. No, nije spreman prihvatiti plaću koja bi bila manja od one koju traži.

Talijanski mediji navode da je sportski direktor PSG-a Leonardo kontaktirao svog kolegu u Milanu Paola Maldinija, te da je predložio da transfer bude obavljen u zimskom prijelaznom roku. Tako bi profitirao i PSG, ali i Milan jer bi Kessie na kraju sezone mogao otići bez odštete.

Suigrač našeg Ante Rebića, Kessie, navodno traži osam milijuna eura po sezoni, a PSG je spreman ispuniti taj zahtjev.