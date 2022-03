Iako je imao podršku ispunjenog Poljuda i inicijativu većim dijelom susreta, Hajduk nije uspio svladati Dinamo u derbiju 27. kola Prve HNL te mu se tako primaknuti na dva boda zaostatka u borbi za naslov prvaka, a trener splitskog sastava Valdas Dambrauskas smatra kako je za pobjedu nedostajalo "malo napadačke magije".

"Bio bih loš trener da sam zadovoljan jednim bodom pred ovakvim navijačima. No, igrali smo protiv najbolje momčadi u ligi, igrali smo hrabro i pokušali dominirati. Mislim da su moji igrači dali sve od sebe, ali niti to ponekad nije dovoljno. Kontrolirali smo dobar dio utakmice, ali nedostajalo nam je magije naprijed. Dinamo je odlična momčad i nije moguće kontrolirati cijelu utakmicu protiv nje. Ne gledam kolike su nam šanse za naslov, nego samo prvu sljedeću utakmicu, a do kraja prvenstva nas čeka njih još deset", izjavio je nakon 0-0 remija trener Hajduka Dambrauskas.

Trenutačno je Dinamo vodeći na ljestvici sa 54 boda, jednim više od drugog Osijeka, a dva od treće Rijeke, dok je Hajduk na 49 bodova. I sada dolazimo do jedne podosta zanimljive situacije. Naime, oko Litvanca se stvorila velika euforija jer čovjek je zaista ostvario impresivne rezultate u tandemu s Midaugasom Nikoličijusom u Gorici i isto su očekivali i navijači Hajduka.

Koliko je Dambrauskas dobrar?

Dambrauskas je dobro startao s poslom u Splitu, počeo se igrati malo bolji nogomet i nanizao je nekoliko utakmica bez poraza, Hajduk se počeo dizati na ljestvici Prve HNL, no onda je i on počeo "kiksati", igra je postala jalova i Splićani opet okupiraju četvrto mjesto. Legitimno je sada postaviti pitanje koliko je uopće dobar Dambrauskas i je li sav taj "hype" oko njega bio opravdan i zaslužen.

Odgovor na to pitanje ponudio je profesor Tomislav Globan, koji je došao do podatka da je Dambrauskasov učinak zapravo jednak onom Jensa Gustafssona iz prvog dijela sezone.

"Uz sva pojačanja i uz sav hype koji se stvorio u međuvremenu, Valdas Dambrauskas je u trećem krugu prvenstva uzeo isto bodova koliko i Jens Gustafsson u prvom (1. i 3. krug su isti po težini rasporeda). Štoviše, Šved je tih 16 bodova uzeo u manje utakmica jer su mu odgodili derbi", napisao je profesor Globan na Twitteru.