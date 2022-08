Puno dobrih stvari je jučer napravljeno po pitanju popularizacije ženskog nogometa s obzirom na to da je finale ženskog europskog nogometnog prvenstva gledalo 87 tisuća ljudi.

Nažalost, u Argentini su se dogodile strašne scene koje narušavaju odnos žena u nogometu. Naime, tijekom regionalnog natjecanja jedan od igrača je napao glavnu sutkinju susreta Dalmu Magalí Cortadi.

Do skandala na utakmici između Garmensea i Deportivo Independencia došlo je kada je sutkinja dosudila prekršaj i potom kartonirala dvojicu nogometaša, a zatim je treći dotrčao iza leđa te je udarcem šakom u glavu oborio na travnjak. Ovaj sramotni potez djelo je Cristiana Tironea koji je nakon završetka susreta bio podvrgnut uhićenju.

'Moram biti jaka'

Sreća u nesreći je što je pomoćni sudac ekspresno reagirao i zaustavio nogometaševu agresiju. Nakon nekoliko minuta je par policajaca uletjelo na teren kako bi uhitili Tironea, koji se ni tada nije dao smiriti jer je imao i njima nešto za reći.

Sutkinja se kasnije javila za tamošnje medije: "Završila sam na promatranju zbog ogrebotina po tijelu i udarca u glavu. Također mi je napravljen i CT kako bi se ustanovilo imam li još ozljeda. Ova čitava situacija mi stvara probleme i na poslu, jer mi onemogućava normalni rad. Sada moram biti jaka", rekla je Dalma te nastavila:

"Sama utakmica je bila mirna sve do tog trenutka, ništa ga nije moglo opravdati da se odluči na takav potez. Sada ćemo vidjeti što će biti dalje i kakve ćemo prvne korake poduzeti. Pravda mora biti zadovoljena. Ovdje spol ne bi trebao biti bitan. Tražimo pravdu i ovaj čovjek mora platiti za to što je učinio, to je jedino važno".