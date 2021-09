OVO JE ZA ZATVOR / Trenutak kad je Argentina stala, Messi skoro ostao bez noge, protivnik ga brutalno pokosio

Argentina je u sklopu kvalifikacija za SP pobijedila Venecuelu s 3-1 u gostima. Lautaro Martinez ('45), Joaquin Correa ('71) i Angel Correa ('74) zabili su za dvostruke svjetske prvake u Caracasu, dok je počasni pogodak za domaćine postigao Yeferson Soteldo u četvrtoj minuti produžetka. no, ovaj susret obilježio je grub prekršaj Luisa Martineza nad Lionelom Messijem. Zvijezda PSG-a bila je u driblingu kad se Martinez poskliznuo i s visoko podignutom kopačkom neoprezno pogodio Messija u potkoljenicu. Iako na prvu to nije izgledalo opasno, snimka je pokazala drugačije te je sudac crvenim kartonom počastio Martineza. Nakon što je Messi ostao ležati na travnjaku svi su se bojali da nije slomio nogu, ali je sve prošlo dobro te je odigrao utakmicu do kraja.