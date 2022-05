Real Madrid i Manchester City priredili su nam još jednu antologijsku predstavu na Santiago Bernabeu u sklopu uzvratne utakmice polufinala Lige prvaka. Kraljevski klub je u posljednjim trenucima stigao dva gola zaostatka, a na kraju su slavili s 3:1 i osigurali finale u Parizu.

Pep Guardiola i njegova momčad tako su još jednu godinu za redom bili nadomak toliko željenog trofeja, ali im je ponovno izmakao. Prošle godine bili su još bliže, no Chelsea je ipak bio prejak u finalu.

Još kada tome dodamo podatak kako je Pep s Barcelonom izgubio dva polufinala, tri s Bayernom, dođe vam da pomislite kako Guardiolu prati prokletstvo.

Di se baš njemu zamjerio

Odmah nakon velikog preokreta Reala, na internetu je počela kružiti priča koja se dogodila prije otprilike pet godina i neki će već znati za nju. Yaya Toure i Pep Guardiola surađivali su u dva navrata: dvije godine u Barceloni te isto toliko u Cityju. Španjolac je bio čovjek koji se riješio Tourea u Barceloni, da bi ponovno surađivali u Engleskoj.

Toure i Pep imali su nesuglasica, a nogometaš je čak optužio španjolskog stratega za rasizam.

"Želim biti taj koji će razbiti mit o Guardioli. Ljubomoran je na mene, gleda na mene kao da sam mu suparnik. Učinio je sve što je mogao da me uništi prošle sezone. Ponašao se okrutno, mislite li da se tako ponašao prema Iniesti?", pitao se bivši nogometaš Barce i Cityja.

Bizarna priča

"Nisam ja jedini kojem se to događa. To su osjetili i drugi igrači Barcelone. To je zbog boje kože", govorio je tada.

Nakon svega, oglasio se Dimitri Seluk, menadžer nogometaša koji je izjavio:

"Uvjeren sam da afrički šamani neće dozvoliti Guardioli da osvoji Ligu prvaka. Bit će to afrička kletva na Guardiolu, a vrijeme će pokazati jesam li u krivu", rekao je.

Toure se kasnije ispričavao zbog svojih izjava, pa tako i svog menadžera. Kako god bilo, Pep Guardiola ponovno će morati pričekati na još jednu Ligu prvaka.