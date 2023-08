Cijelo ljeto se proteže saga oko transfera Lukasa Kačavende i Luke Stojkovića u Dinamo, a jučerašnja ozljeda Lokomotivinog asa na utakmici protiv Rijeke bi mogla dodatno staviti transfer pod upitnik.

Iz izvora bliskih klubu se moglo čuti da neće Lokomotivin dvojac doći u paketu, da Bišćan želi samo Kačavendu, a Stojković može ostati na posudbi, da bi prošli tjedan na liječničkom pregledu Kačavenda došao par dana prije Stojkovića i pao!

Da stvar bude zanimljivija nije prvi kojemu se to dogodilo ovog ljeta u Maksimiru, slično je bilo i s Alžircem Titraouijem i Monsefom Bakrarom, za kojeg je klub imao i spremnu objavu na društvenim mrežama, a on je na kraju završio u New Yorku.

Možda je liječnički pregled samo paravan za neslaganja u klupskoj politici, gdje nemaju svi akteri potpuno odriješene ruke i zato u posljednji čas propadaju poslovi...

U 19. minuti jučerašnjeg dvoboja na Rujevici, Kačavenda je napustio teren, što je kasnije iskomentirao i njegov trener Silvijo Čabraja:

“Žalio se na povredu kuka. Imao je neki duel, nabio ga je i kad je izašao rekao je da ne može izdržati. To nas je malo poremetilo."

