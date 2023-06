Nogometni klub Real Madrid u ponedjeljak je službeno izvijestio da je produljio ugovor kapetanu hrvatske reprezentacije Luki Modriću čime je kompletirao obnovu ugovora igračima s kojima je suradnja istjecala 30. lipnja pa se sada može fokusirati na dovođenje napadača.

Modrić, s 37 godina najstariji igrač Kraljevskog kluba, ostat će na Santiago Bernabeu još godinu dana. Ondje će ostati i njegov kolega na sredini terena Toni Kroos, s kojim igra od ljeta 2013.godine, a u klubu ostaju i veznjak Dani Ceballos te branič Nacho Fernandez.

Sa sjevera Madrida otišli su kapetan i napadač Karim Benzema, ofenzivni krilni igrači Marco Asensio i Eden Hazard, kao i rezervni napadač Mariano Diaz.

Real Madrid je protekle sezone osvojio pehare europskog Superkupa, Svjetskog klupskog prvenstva i španjolskog Kupa. No ostao je bez najvažnijih trofeja, Lige prvaka koja je završila u rukama Manchester Cityja te naslova španjolskog prvaka kojim se okitila Barcelona. Barcelona je osvojila i španjolski Superkup, iskoristivši zamor Realovih igrača koji su odigrali rekordan broj utakmica s obzirom da su mnogi od njih igrali i s reprezentacijama na Svjetskom prvenstvu i Ligi nacija.

Vodstvo Reala, predvođeno predsjednikom Florentinom Perezom i generalnim direktorom Jose Angelom Sanchezom, zadržalo je na klupi trenera Carla Ancelottija davši mu zadatak da postepeno pomladi momčad.

Iz Borussije Dortmund su mu za oko 103 milijuna eura doveli 19-godišnjeg Juda Bellinghama, koji je tijekom predstavljanja rekao da će se u početnim tjednima "priljepiti" za Modrića i Kroosa kako bi učio od njih. Stigao je i 23-godišnji lijevi bek Fran Garcija iz Rayo Vallecana, a s posudbe iz Milana je vraćen 23-godišnji ofenzivni vezni Brahim Diaz.

Oni bi u nadolazećim godinama trebali činiti buduću ekipu zajedno s aktualnim mladićima Viniciusom Juniorom, Aurelienom Tchouamenijem, Eduardom Camavingom, Rodrygom i Federicom Valverdeom.

Predstojeća sezona bit će tranzicijska u kojoj će stariji igrači postepeno prepuštati mjesto na terenu "novoj gardi". Kako bi se tranzicija, započeta 2018. odlaskom Cristiana Ronalda, nesmetano nastavila klub je odlučio zadržati najiskusnije igrače.

Kada se momčad okupi 10. srpnja u sjevernom predgrađu Valdebebas, 33-godišnji stoper Nacho Fernandez preuzet će kapetansku vrpcu koju je ostavio Benzema. Uz njega će kao drugi kapetan biti Modrić jer se u Real Madridu kapetani biraju temeljem vremena provedenog u prvoj momčadi.

Nacho i Modrić, koji bijeli dres nose od 2011. i 2012., povest će ekipu na pripremnim utakmicama s Milanom, Manchester Unitedom i Juventusom od 23. do 29. srpnja u Sjedinjenim Državama.

Modrić, koji je protekle sezone odigrao 52 utakmice za Real i 14 za Hrvatsku, imat će veliku konkurenciju na sredini travnjaka. Za mjesto u početnoj postavi natjecat će se s novo pristiglim Bellinghamom, iskusnim Kroosom i Ceballosom, te nadirućim Valverdeom, Camavingom i Tchouamenijem.

Modrić i Nacho, koji su osvojili po 23 trofeja, imat će priliku srušiti rekorde Benzeme i Marcela. Francuz i Brazilac su naime podigli po 25 pehara s Realom, najviše u 121 godini dugoj povijesti kluba.

Kako bi to postigli računat će na preciznost napadača. No, upravo je ta pozicija posljednja enigma s kojom se suočavaju Perez i Sanchez. Doveli su na godinu dana Joselua, 33-godišnjeg napadača Espanyola koji se prošli tjedan sa Španjolskom okitio naslovom Lige nacija, ali on bi priliku trebao tražiti s klupe za pričuve.

Uprava Reala ne skriva da već dugo vremena želi Kyliana Mbappea, s kojim bi kompletirala pomlađenu ekipu i jurišala na titule u nadolazećim godinama. Nada se da će mladi Francuz otići iz PSG-a kako bi se natjecao u jačoj španjolskoj ligi.

No, prijelazni rok tek je počeo, a Real je priopćenjem o Modriću završio sve ostale poslove pa se čitavo ljeto može fokusirati na dovođenje zamjene za Benzemu.