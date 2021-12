Nedvojbeno, prestiž je igrati engleski Premiership, luksuz je to igrati u najjačoj ligi svijeta, u kojoj čak i najslabiji klubovi daju svojim igračima astronomske plaće, no jedan sitan detalj jamačno smeta dobrom dijelu nogometaša. A to je održavanje tradicije Boxing Daya.

Dok cijeli nogometni svijet uživa u Božiću i Novoj godini, u engleskoj se igra nogomet i to vrlo visokim intenzitetom. U tjedan dana momčadi engleskog Premiershipa, Championshipa i ostalih niželigaša, odigrat će čak tri utakmice, s početkom 26. prosinca i završetkom 3. siječnja. A jamačno ste se zapitali barem jednom zašto Englezi jedini imaju tradiciju igranja baš na dan nakon Božića i zašto se baš zove Boxing Day.

Ova tradicija seže dosta daleko u prošlost i to u same početke nogometa. Momčadi Sheffield FC-a i Hallam FC-a odigrali su prvu utakmicu nekih dvaju nogometnih klubova u povijesti baš 26. prosinca 1860. godine. U prvoj sezoni nekadašnje Football lige (1888./1889.) , Preston je slavio protiv Derbya baš na Štefanje s 5:0 i od tada pa sve do danas igraju utakmice, a o porijeklu termina Boxing Day još se i danas teoretizira.

Kako je nastao naziv Boxing Day

Najuvrježenija teorija je ona o takozvanom "Christmas Boxu". Naziv "Christmas Box" označava naziv za božićni dar koji su nekada davno u engleskoj lordovi i ostali gospodari davali svojim slugama i pomoćnicama 26. prosinca. Taj dan darivanja gospodara i sluga tradicionalno se nazivao "Boxing Day", a tada bi sluge dobila i slobodan dan kako bi bili sa svojim obiteljima.

Kažemo, to je jedna od teorija i, od svih koje se mogu pronaći, ona je najsmislenija, a eto, seže više od 120 godina u prošlost. Na Boxing Day ćete rijetko kada imati priliku gledati derbi, evo ove sezone nešto najbliže napetoj i neizvjesnoj utakmici s kakvim takvim navijačkim animozitetom i nabojem, moći ćete gledati u utakmici između Liverpoola i Leedsa. Derbiji se na Boxing Day ne igraju uglavnom zbog toga da se izbjegnu navijački sukobi, koji su godinama bili najveći problem engleskog nogometa, a gleda se i na to da klubovi igraju protiv klubova koji su im geografski blizu, kako bi se izbjegla duga putovanja.

Kako su ovi moderni Boxing Dayevi nešto manje uzbudljivi, sve do dana današnjeg pamti se kultni Boxing Day iz 1963. godine kada je u deset utakmica palo čak 66 golova. Tada je Manchester United popio šest golova od Burnleyja, West Ham je dobio osam golova od Blackburna, a Fulham je Ipswichu zabio suludih deset golova. Još su dva rezultata završila s 3:3, a jedna s 4:4.