U ponedjeljak su Japan i Brazil odigrali prijateljsku utakmicu u 12:20 po našem vremenu. Slavio je favorit, odnosno južnoamerički velikan, a jedini pogodak na utakmici postigao je Neymar.

Neymar je u PSG-u odigrao sezonu za zaborav, barem po njegovim mjerilima. Parižani su ispali iz Lige prvaka ranije nego što se to mislilo, a to je bio veliki udarac za francuskog prvaka, s obzirom na to da je njihov napad predvodio pakleni trio: Messi, Mbappé i Neymar.

Brazilski čarobnjak skupio je svega 28 nastupa u svim natjecanjima te je pritom postigao 13 pogodaka i podijelio osam asistencija. Nimalo loša statistika, ali za jednog od najboljih na svijetu to je puno premalo, pogotovo kada je u pitanju broj odigranih utakmica. Primjera radi, prošle sezone odigrao je tri utakmice više, ali je zabio 17 i namjestio 11 pogodaka. 2018./2019. je također imao 28 nastupa u svim natjecanjima, ali je tada postigao 23 pogodaka i podijelio 13 asistencija.

U Brazilu - druga priča

No, kada zaigra za Brazil, kao da se radi o drugom igraču. Sada je protiv Japana riješio pitanje pobjednika te se pritom približio najboljem strijelcu u povijesti Brazila, legendarnom Peleu.

Pele je u 92 nastupa za Brazil u 77 navrata tresao protivničke mreže, a Neymar je u 119 nastupa došao do 74 golova. Dakle, napadaču Pariza fali još svega tri pogotka kako bi se izjednačio s Peleom, a četiri kako bi postao najbolji strijelac u povijesti "najnogometnije" nacije na svijetu.

Neymar je u PSG preselio kako bi bio "alfa" u momčadi te se borio za najprestižnije nagrade poput Zlatne lopte i Lige prvaka. Ipak, njegova karijera u PSG-u ne ide kako je planirao. Često je ozlijeđen, ponekad djeluje nezainteresirano za nogomet te mu mogu predbacuju da nije pravi vođa na terenu. Ako usporedimo njegove brojke u Barceloni i sada u PSG-u, jasno možemo zaključiti da je Neymar razočarao u francuskoj prijestolnici.

Za Barcelonu je igrao od 2013. do 2017. godine, dakle četiri godine, dok je u PSG-u odradio svoju petu sezonu. Za katalonskog velikana je skupio 186 nastupa u svim natjecanjima, pritom je zabio 105 pogodaka i podijelio 76 asistencija. U PSG-u je već sada dulje nego što je bio u Barceloni, ali svejedno ima 40 nastupa manje, manje pogodaka i manje asistencija. Do sada je za Parižane odigrao 144 utakmice, zabio 100 pogodaka i podijelio 60 asistencija. Usprkos svemu, Neymar bi uskoro mogao ispisati nogometnu povijesti preteći velikog Pelea.