Nemam namjeru podnijeti ostavku, rekao je Argentinac Diego Simeone, trener nogometaša madridskog Atletica koji su u srijedu izgubili svaku mogućnost za ulazak u osminu finala ovosezonske Lige prvaka.

Atletico je u 5. kolu svoje skupine odigrao na domaćem terenu 2-2 s Bayerom iz Leverkusena čime su prije posljednjeg kola nedostižni na ljestvici ostali prvi Club Brugge i drugi Porto. Taj neuspjeh potaknuo je priče o mogućem odlasku Simeonea s mjesta trenera Atletica gdje se nalazi od 2011. godine, ali Argentinac je takvo što opovrgnuo.

„Trenutak je težak, ali ostavku neću podnijeti. Ostajem u klubu i dok je tako lovit ćemo taj trofej pobjednika u Ligi prvaka. To Atletico zaslužuje i takav naslov nam je potreban. Ja sam tvrdoglava osoba, to sam sebi zacrtao“, rekao je Simeone koji je Atletico dosad dva puta doveo do finala Lige prvaka, ali je oba puta, 2014. i 2016. godine, gubio finalne susrete od Reala.

Posljednjih godina Atletico je u padu tako da se već duže vrijeme priča o potrebnoj promjeni na trenerskoj klupi koja zasad nije na vidiku. Simeone je s ovim klubom dva puta bio prvak Španjolske, dva puta je osvojio Europsku ligu, dva europska Superkupa te po jedan španjolski Kup kralja i Superkup.