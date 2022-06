Hrvatska nogometna reprezentacija teškom je mukom došla do bitna tri boda na Parken Stadionu u Kopenhagenu. Vatreni su slavili 1:0, a jedini pogodak dijelo je Marija Pašalića koji se najbolje snašao nakon jednog kornera Hrvatske.

Bila je to sve samo ne laka pobjeda izabranika Zlatka Dalića, koji su u prvom poluvremenu bili vidno lošija momčad. Danska je nizala prilike, pritiskala Hrvatsku, ali su naši reprezentativci preživjeli njihove nalete uz pomoć Dominika Livakovića, ali i malo sreće. Dancima je poništen jedan pogodak nakon prekršaja na Šimi Vrsaljku, dok je Livaković sjajnom obranom održao Hrvatsku bez primljenog pogotka.

U nastavku je Dalić uveo Luku Modrića, Matea Kovačića i Josipa Stanišića te je Hrvatska proigrala. Na kraju je jedini pogodak zabio Mario Pašalić u 70. minuti susreta kada se sjajno snašao nakon kratko odigranog kornera, ubačaja Brozovića i matirao Kaspera Schmeichela. Tako je Hrvatska nakon teškog poraza protiv Austrije i remija s Francuskom stigla do prve pobjede. Ovo su prve reakcije naših reprezentativaca.

Uživo: Reakcije Vatrenih nakon pobjede nad Danskom

Prvi se javio debitant Josip Šutalo.

"Odradili smo svih 90 minuta na maksimalnom nivou. Za mene najbitnije, nismo primili pogodak. Prelijep je osjećaj debitirati za Hrvatsku, nešto o čemu sam sanjao cijeli život. Sretan sam za pobjedu, nije moglo bolje."

Potom se osvrnuo na svoju suradnju s Erlićem i novi remi Francuske koja nije pobijedila Austriju:

"Ovo nam je prv autakmica da igramo zajedno, ali mislim da smo se dobro snašli i da smo dobro izgurali. Lijepo za čuti što smo ponovno u igri, ljestvica izgleda bolje. Sad se moramo odmoriti i pripremiti za Francusku", zaključio je.

Potom je pred novinare izašao strijelac jedinog pogotka Mario Pašalić:

"Pa prvo poluvrijeme je bilo iznimno teško. Mučili smo se, pritisnuli su nas i nismo mogli zadržati loptu. Nismo stvarali šanse. Ipak, u drugom dijelu se sve promijenilo, pritisnuli smo i na kraju pobijedili. Kovačić i Modrić su jedni od najboljih veznjaka na svijetu, dugo se znaju i godinama igraju skupa. S njima sve puno lakše izgleda. Kad imate posjed, lakše je zabiti."

Osvrnuo se i na količinu pogodaka koje postiže u šesnaestercu.

"Puno golova sam zabio, praktički svi koje sam zabio su unutar šesnaest metara. Dobro se snalazim u šesnaestercu."

Za kraj je komentirao situaciju u skupini nakon pobjede Hrvatske i remija Francuske.

"Malo tko je očekivao da Francuzi neće imati pobjedu nakon tri kola. Sad je kupus u skupini, ostaje još tri kola i bit će stvarno zanimljivo", zaključio je.

Za kraj je utakmicu prokomentirao i izbornik Zlatko Dalić.

"Prvo čestitam dečkima na sjajnoj utakmici, pogotovo u drugom dijelu. Zamisao je bila da se sačuvamo u prvom dijelu i da čuvamo energiju, nije nam to pošlo za rukom. Drugo poluvrijeme je bilo sjajno, igrali sm odobro protiv jake momčadi. Mislim da smo na dobrom putu, imamo sjajnu momčad, ali sad nas čeka Francuska."

Osvrnuo se i na Marcela Brozovića kojeg je planirao odmoriti, ali je na kraju odigrao svih 90 minuta.

"Broz može i za njega to nije problem. On ima energiju i to je i on rekao. On istrči 12, 13 kilometara svaku utakmicu. On je za Hrvatsku velika stvar, veliki igrač, a kad su on Modrić i Kovačić zajedno to je druga priča."

A samo riječi hvale imao je za naš današnji stoperski par: Erlić i Šutalo.

"Sve pohvale mladim dečkima koji su iskoristili svoju šansu, koji su bez pardona odigrali s puno sigurnosti. Nisu nikada igrali zajedno, a to tako nije izgledalo. Sjajan je bio i Stanišić, trojica mladih su pokazali sjajne stvari. Erlić, Šutalo i Stanišić su mi donijeli još jednu glavobolju, ali pozitivnu", rekao je kroz smijeh pa prokomentirao i povratak Šime Vrsaljka.

"Vidjet ćemo, Šime je dugo bio odsutan. Bio je dobar i ne želimo ga potrošiti pa smo ga htjeli sačuvati. Trebat će mu da se vrati još bolji i kvalitetniji. On živi s ekipom, drago mi je da se vratio nakon godinu dana. Njegov početak je na istom stadionu gdje je igrao prije godinu dana."

Za kraj se osvrnuo na Francusku:

"Francuka je jedna od najboljih svjetkih momčadi, ako ne i najbolja. Imamo samo tri dana, moramo na put u Francusku i malo se odmoriti. No, mi smo u dobroj situaciji, imamo dobru energiju koja nas nosi. S ovakvom energijom, zajedništvom i vjerom u sebe možemo i njima pariratI", zaključio je.