Los Angeles FC je u sedmom kolu MLS-a kod kuće pobijedio Austin 3-0.

Poveli su u 40. minuti kada je Stipe Biuk pokušao pucati, no to je blokirano, no ispalo je kao dobra asistencija za Denisa Bouangu koji neobranjivo pogađa s ruba šesnaesterca za 1-0. Video pogledajte ovdje.

Los Angeles je vodstvo udvostručio u 58. minuti, a strijelac je opet bio Bouanga. Isti je igrač u 69. minuti kompletirao hat-trick.

Bivši igrač Hajduka koji je ove zime stigao u Los Angeles odigrao je cijelu utakmicu.

Biukova momčad je na trećem mjestu Zapadne konferencije s 14 bodova iz šest utakmica.