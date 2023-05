Bivši igrač Hajduka postigao je pogodak u 3. minuti utakmice, a njegova momčad je na kraju slavila rezultatom 2-1. Na Instagram profilu kluba objavljen je i kratki razgovor Stipe Biuka i voditelja Maxa Bretosa, obzirom da je Biuk sada ''vruća roba'' u Gradu anđela.

Na pitanje voditelja što voli raditi na terenu, Biuk je rekao kako voli dodavati duge lopte i driblati.

Zatim ga je upitao: ''Na stranici UEFA-e si 2022. uvršten među 40 mladih igrača na koje treba obratiti pažnju. Kako te to dojmilo?'', na što je mladi napadač odgovorio: ''Prijatelj mi je to poslao, nisam ni znao. To me dodatno motiviralo da budem još bolji.''

Voditelj je spomenuo kako je Biuk igrao za Hajduk, ali i kako je Hrvatska jako mala zemlja s puno uspješnih nogometaša i rezultata na reprezentativnom nivou. Naravno, zanimalo ga je kako je to moguće, a Biuk je rekao kako Hrvati imaju jak karakter, što su i pokazali na posljednja dva Svjetska prvenstva.

Jedan podatak posebno je zaintrigirao Bretosa: ''Igrao si na lokalnom smetlištu, kada te otkrio Ante Bašić?'', a to je pitanje nasmijalo Biuka koji je objasnio: ''Igrao sam za Solin protiv Hajduka, izgubili smo 3:0, Bašić me tada pozvao u Hajduk.''

Za kraj intervjua Biuk je rekao kako je sretan u Los Angelesu, kako mu je lijepo biti s prvacima i sada mu je najveća želja osvojiti Ligu prvaka.

FNC 11, borilački spektakl godine iz Arene Zagreb gledajte UŽIVO u nedjelju, 28. svibnja, od 20 sati, ekskluzivno na PLAY Premiumu!