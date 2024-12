Štimac se pojavio pred Poljudom, a onda ga je dočekalo neugodno iznenađenje

Ovih se dana glavna skupština Hajduka s nestrpljenjem očekivala nakon što je najavljen dolazak Igora Štimca. Bivši igrač, trener i sportski direktor Hajduka nije baš omiljen među najvatrenijim hajdukovcima stoga je njegova pojava mogla rasplamsati skupštinu. Ipak Štimac se nije pojavio na okupljanju dioničara premda je prema pisanjima Sportskih Novosti to i pokušao.

Bivši Vatreni imao je svoje dionice u klubu, no njih je otkupio Naš Hajduk. Štimac se trebao pojaviti na skupštini kao nečiji opunomoćenik, no u tome su ga spriječili splitski navijači. Prema navodima SN-a Štimac je bio pred Poljudom oko 16:30 sati u petak, ali mu se ispriječila grupa od 100-150 navijača koji su poput živog zida stajali pred glavnim ulazom a stadion. Štimac je odmah odustao, okrenuo se i otišao, no nije on bio jedini kojemu su navijači spriječili dolazak.

Navodno su desetak minuta kasnije isti navijači spriječili ulazak nekadašnjim istaknutim navijačima koji su kasnije bili i članovi Upravnog odbora Hajduka. radi se o Gordan Šangutu i Vedranu Bukovcu, suparniku udruge Naš Hajduk.

Spomenuti dvojac se pokušao probiti do stadiona, ali su na kraju odustali. Nije bilo nikakvog fizičkog incidenta, sve je mirno prošlo- Čudno je da policije nije bilo na vidiku premda se znalo da će napetosti biti zbog curenja informacija o nepozvanim gostima.

