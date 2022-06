Indijska nogometna reprezentacija je izborila plasman na Azijski kup, a do velikog uspjeha vodio ih je bivši hrvatski reprezentativac i izbornik, Igor Štimac. Inače slabašna Indija odlazak na Azijski kup slavi kao veliki uspjeh, pa ne čudi da bivši hrvatski nogometaš osjeća veliki ponos nakon povijesnog uspjeha.

Azijski kup će se održati od 16. lipnja do 16. srpnja sljedeće godine, a Indija je nastup na tom natjecanju izborila s tri pobjede u skupini trećeg kruga kvalifikacija za završnicu prvenstva.

Indija je svladala Kambodžu s 2:0, Afganistan s 2:1 te Hong Kong s 4:0, čime su došli do toliko željenog Azijskog kupa. Nakon svega se oglasio Igor Štimac, koji nije skrivao oduševljenje nakon velikog pothvata s indijskom reprezentacijom.

Nije skrivao oduševljenje

Štimac se javio putem Twittera i poručio:

"Dug je put, a putovanje je teško. No, to nas ne može zaustaviti ako vjerujemo u sebe i svoje suigrače. Ponosan sam na svoje dečke jer su pravi lavovi i tigrovi na terenu. Dolazimo na Azijski kup sa stilom. Poštovanje se ne traži, ono se zasluži krvlju i znojem. Mi smo to zajedno učinili", napisao je bivši hrvatski izbornik.

Štimac je podsjetio na svoje obećanje prošle godine kada je rekao da će odvesti Indiju na Azijski kup.

"Nikada se nije dogodilo da nisam ispunio obećanje. Kao dijete ili odrastao čovjek, uvijek sam živio i živjet ću prema svojoj riječi. Čak i ako je to do posljednje kapi krvi. Ispričavam se svima kojima nisam odgovorio na poruke, imao sam prioritete i nisam imao vremena za društvene mreže".

"Prvi put da imamo pošteni kamp za trening u bilo kojem trenutku i mi smo to iskoristili. Vjerujem u pružanje prilike mladim talentima. Trebali su vremena i sad smo vidjeli što možemo napraviti", zaključio je.