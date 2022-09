Slavni njemački veznjak i ključni igrač Real Madrida u posljednjih desetak godina, Toni Kroos (32) mogao bi se umiroviti na kraju sezone, objavili su španjolski mediji.

Kroos je ključan igrač Kraljevskog kluba i s našim Lukom Modrićem te Casemirom (koji je ovoga ljeta napustio klub) činio je sjajan vezni red koji je bio ključan za uspjehe Reala u Španjolskoj i Ligi prvaka.

Odbio novi ugovor

Real je Kroosu prije tri mjeseca ponudio novi ugovor, kojime bi ostao dulje od 2023. No, on ih je odbio i rekao im da je odlučio da neće sada produžiti ugovor, već želi čekati do kraja nadolazeće sezone i tada, kada se vidi kakav će učinak imati, da donesu zajedničku odluku. Kroos je tada tako odlučio jer nije htio biti na teret klubu jer ako ne bude na visokoj razini, otići će kao slobodan igrač.

A sada je AS objavio da Kroos nakon isteka ugovora s Realom uopće više neće igrati.

Ranije je govorio da je fizički i mentalno iscrpljen te da će slušati svoje tijelo i kada ono kaže "dosta" povući će se u mirovinu, bez obzira koliko godina imao.

A čini se da je taj trenutak vrlo blizu.