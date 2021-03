‘Na temelju naše tehnologije dokazali smo se da se radi o zaleđu, vrlo malom, minornom, 2 do 3 centimetara’

U emisiji “Stadion” u ponedjeljak navečer na HTV-u najviše pažnje izazvala su dva dvoboja u vrhu HNL-a, oni između Dinama i Rijeke te Osijeka i Gorice. Trener Osijeka Nenad Bjelica je nakon utakmice ovako prokomentirao finiš dvoboja:

”VAR nam je poništio gol. Nemam zamjerke za suđenje, ali VAR je običan cirkus. To mislim još od vremena kad sam bio u Poljskoj. Ta povlačenja linija, to rade kako nekome odgovara. Te crte nitko živ ne razumije i nitko ne razumije što rade u biti. Te se crte povlače onako kako nekome odgovara. Ti su ljudi fenomeni, vide nešto što nitko živ ne vidi. VAR je uveo prostor za manipulaciju nogometa. Sudac pogriješi, bože moj, ali ovo… VAR ispravlja samo očite greške suca. Ovo nije bila očita pogreška. To je običan nonsens.”

No, idemo redom…

Dinamo je na Maksimiru pobijedio Rijeku, a sada slijedi za Modre izazov u Europskoj ligi, odlaze na gostovanje u London protiv Tottenhama. Tomislav Ivković, stručni sukomentator HTV-a, kazao je:

“Prvih pola sata Dinamo je stvarno bio odličan i zaslužio vodstvo koje je moglo biti izraženije. Poslije se raspored malo promijenio, imala je Rijeka šansu Menala. U drugom dijelu Dinamo je rutinski kontrolirao, Rijeka je imala posjed, ali bez prilike”.

Strukan pohvalio suđenje na utakmici Dinama i Rijeke

“Suđenje Duje Strukana je bilo vrlo dobro, mirno i nenametljivo, tečno, bilo ga je lijepo gledati, rekao je HRT-ov sudački ekspert za suđenje Marijo Strahonja.

Na utakmici Osijek – Gorica na Gradskom vrtu sve zanimljivo dogodilo se u drugom poluvremenu, a konačnici nije bilo pobjednika. Derbi kola obilježile su i neke situacije o kojima se dosta pričalo nakon odigranog susreta, posebice poništeni pogodak Osijeka u sudačkoj nadoknadi kojim bi domaćin stigao do pobjede. Razlog je bilo zaleđe strijelca Ante Ercega. Sudac Ivan Bebek je gol priznao, ali nakon gledanja VAR-a ga je ipak poništio.

“Sve se događalo u sudačkoj nadoknadi. Prvi dio bio je bez šansi, taktičko ispitivanje snaga. Gorica je umrtvila igru, dobro držala posjed, igrala mirno i staloženo pa je Osijek došao u velike probleme, nedostajala mu je dinamika i agresivnost, vjerojatno je došlo do pražnjenja nakon Kupa”, rekao je Ivković…

“Bebek je bio autoritativan, imao je intervenciju prema klupama, mislim da je bio u redu”, komentirao je suđenje Strahonja.

U 88. minuti Bebek dosudio je kazneni udarac nakon što je u kaznenom prostoru pao Ivan Santini.

“Teško je čuvati Santinija, Bebek je bio blizu, mislim da je ovo potpuno ispravna odluka suca”, rekao je Strahonja.

U sudačkoj nadoknadi poništen je gol Ercega zbog malog zaleđa.

“Na temelju naše tehnologije dokazali smo se da se radi o zaleđu, vrlo malom, minornom, 2 do 3 centimetra i to ramenom. Da je igrač koji je bio kod lopte nju i dirao, anulirao bi poziciju zaleđa”, izjavio je Strahonja, a Ivković je komentirao izjave trenera Osijeka nakon utakmice.

“On stoji iza svega što govori o VAR-u”, dodao je Ivković o Bjelici koji je rekao da je VAR cirkus.