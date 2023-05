Nogometaši Ajaxa su u posljednjem kolu nizozemskog prvenstva izgubili 3-1 na gostovanju kod Twentea. Već ranije se znalo da ne mogu biti bolji do trećeg mjesta, te će sljedeće sezone igrati u Europa ligi.

Sama utakmica ostala je u sjeni događaja nakon nje kada je igrač Kopljanika Steven Berghuis udario protivničkog navijača.

Berghuis je prije ulaska u autobus došao do ograde iza koje su bili navijači te pritom udario jednog od njih. Zanimljivo, ovaj 31-godišnji veznjak je od 2009. do 2012. bio član Twentea.

"Žao mi je. Nisam trebao ovako reagirati. Nakon svake utakmice u gostima konstantno nas psuju. To rade čak i kada odvojimo vrijeme za navijače koji žele autogram. Na to sam navikao, ali ljudi smatraju da mogu vikati što ih je volja. Moj odgovor danas nije riješio ništa. Znam to dobro i nema opravdanja jer sam ipak igrač Ajaxa", ispričao se Berghuis nedugo nakon incidenta.

Nizozemac je ove sezone u 42 utakmice za Ajax zabio 11 golova uz 11 asistencija.