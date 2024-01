Ivan Leko ni u trećoj utakmici na klupi Standarda nije slavio, dapače, drugi put je već izgubio. Ovog puta kod kuće od Antwerpa 1-0 u 23. kola belgijskog prvenstva.

Jedini gol na utakmici zabio je Doumbia u 63. minuti. Leko je tako u tri dvoboja uzeo bod, a njegova momčad tone sve dublje, trenutno su 12. momčad lige s 24 boda, mjesto iznad pozicija koje vode u drugu ligu.

Liverpool je u derbiju 22. kola Premier lige s 4-1 na Anfieldu pobijedio Chelsea golovima Jote, Bradleya, Szoboszlaija i Diaza, dok je za goste strijelac bio Nkunku.

Joško Gvardiol je odigrao cijeli susret za Manchester City, dok je Mateo Kovačić ušao u igru u 87. minuti u pobjedi 3-1 protiv Burnleya. Julian Alvarez zabio je dva gola, a Rodri dodao jedan za Građane, dok je Al Dakhila bio strijelac jedinog gola gostiju.

Barcelona i Atletico su u 22. kolu Primere stigli do domaćin pobjeda, Katalonci s minimalnih 1-0 su bili bolji do Osasune golom Vitora Roquea u 63. minuti. Ante Budimir je za goste igrao do 68. minute. Atletico je u gradskom derbiju s 2-1 bio bolji od Rayo Vallecana. Reinildo u 35. i Depay u 90. zabili su za domaćine, a Garcia za goste u 42.

