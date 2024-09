Srbi zaplijenili navijačima hajdučka obilježja, Dačić: 'Poduzet ćemo mjere'

Ususret utakmice Crvene zvezde i Benfice u četvrtak, cijela je Srbija na nogama. Srbi naime očekuju dolazak Torcide zbog njihovog prijateljstva s navijačima Benfice pa su zato postrožili kontrole na granicama i zabranili Hajdukova obilježja.

Srpski Telegraf javlja kako je srpska policija kod portugalskih navijača zaplijenila obilježja Hajduka i Torcide.

"Tijekom granične kontrole osoba i vozila, kako na graničnim prijelazima, tako i na aerodromu Nikola Tesla, kod više navijača Benfice pronađena su obilježja Hajduka i navijačke skupine Torcida", rekao je za srpske medije potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić.

Navodno se radi o desecima naljepnica, zastava, majici i znački s hajdučkim obilježjima.

"Ministarstvo unutarnjih poslova u skladu sa svojim djelokrugom rada i zakonskim ovlastima, prema svim osobama koja se zateknu u izvršenju kaznenih djela i prekršaja, u suradnji s nadležnim tužiteljstvom, poduzet će mjere i radnje u cilju njihova daljnjeg procesuiranja", nadodao je Dačić.

Na Marakani se očekuje kako će procuriti nekoliko navijača Torcide na gostujućem sektoru. No Name Boysi bi mogli uzvratiti prijateljskoj frakciji za potez s Maksimira i izvijesiti transparent u spomen Torcidi. Srpska policija to će pokušati spriječiti.

Utakmica Crvene Zvezde i Benfice na rasporedu je u četvrtak u 18:45.

