Legendarni kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Darijo Srna prvi je put javno priznao da je, dok je još igrao u redovima Šahtar Donjecka, odbio ponudu da pređe u redove Barcelone.

Srna je u intervjuu za emisiji “Mojih top 11” srpskog voditelja Nebojše Petrovića razgovarao o mnogim temama, a ponajviše je zaintrigirala činjenica da nije htio igrati u redovima katalonskog diva.

“Jesam, odbio sam Barcelonu s 34 godine. Ovo je prvi put da javno to priznajem. A kad njih jednom odbiješ, ne zovu te više. Tako je odlučilo moje srce. Šahtar je bio tad u ratnom stanju, došli smo u Kijev i igrali smo tamo dvije godine. Imao sam osjećaj da ću iznevjeriti navijače, ali predsjednik kluba mi je rekao da će poštovati moju odluku kakva god ona bila. Odbio sam ih i nije mi žao“, objasnio je Srna.

Emotivna utakmica

Također, Srna se prisjetio i posebno emotivne utakmice protiv Turske na Europskom prvenstvu 2016. u Francuskoj. Bila je to utakmice prije koje je Dariju umro otac, no on je ipak odlučio igrati.

“Bila je to teška situacija za mene. Ta je utakmica bila posebna, a dogodilo se ono što se nažalost događa u životu, umro mi je otac. Skupio sam hrabrost i dao ocu obećanje da ću do kraja odigrati Europsko prvenstvo”, prisjetio se Srna.

