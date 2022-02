Stanje u Ukrajini sve je gore, ruska vojska prodrla je u Kijev i vode se žestoke bitke za teritorij, a granatiraju se i raketiraju brojni gradovi na istoku zemlje. Hrvatski sportaši i sportski djelatnici napuštaju Ukrajinu i to kako su ranije praktički uz pratnju granata, a kasno navečer u petak Kijev je konačno napustio i Darijo Srna.

Srna je zajedno s fizioterapeutima Šahtara Bojanom Radanovićem i Igorom Grškovićem pobjegao iz glavnog grada prema Mađarskoj, odakle će se vratiti svojim domovima. No, do Mađarske trebaju prvo i stići jer su gužve prema državama s kojima Ukrajina graniči na zapadu goleme i ceste su teško prohodne.

Ranije je u Zagreb, preko Moldavije i Rumunjske, stigao Ognjen Vukojević, nekadašnji reprezentativac, a danas pomoćni trener u kijevskom Dinamu.

Opisao što se događa

"Sve je nesigurno. Vidite i sami što se događa. 20 sati puta i evo, hvala Bogu, tu sam. Ali, tamo su ostali moji igrači, moji prijatelji, cijeli život sam tamo. Jedva čekam da se vratim, ali u mirnu Ukrajinu", rekao je Vukojević za HRT po dolasku u zračnu luku u Zagrebu.

"U trenutku napada bili smo u trening kampu, ali već smo znali da je to neizdrživo. Vratili smo se s priprema iz Turske, a kad vas u pet ujutro probude eksplozije i sirene…. To smo već prošli u Hrvatskoj, a sada drugi put. Vjerujem da to više nikad neću doživjeti", rekao je Vukojević.

Srna se posljednji put javio u petak ujutro.

"Samo da prijeđem granicu, da dođem do neke granice Europske unije i da uđem 'svoj na svome' jer ovo jednostavno nema smisla za nikoga. Ovo su takvi stresovi i takvi šokovi da ne znam što da vam kažem. Teška je ovo situacija. Dva dana smo već u skloništu, izađemo tu i tamo, odem kući po neke stvari pa se vratim jer je to blizu", izjavio je Srna.