Danijel Subašić (38) u prvoj je epizodi podcasta pričao o zgodama sa Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine. Voditelj ga je upitao kako se rješavao treme i tenzija, a Subašić mu je na to dao jednostavan odgovor.

''Nema prekidanja tenzije, jedeš i ideš u sobu. U svom si filmu, slušaš muziku, ono što tebi paše. Sjećam se da sam baš tad ponio neki Ćorlukin neseser i ostavio ga pored vrata. On je bio u sobi pored mene i trebao je to pokupiti. Ja sam se otišao istuširati, raspalio sam Thompsona, neku njegovu pjesmu, a dolazi Ćarli i kaže ''Nisam znao da Thompson ima koncert ovdje''. Ja sam uvijek slušao tri-četiri Thompsonove pjesme, volio sam ih i bile su mi ritual'', rekao je Subašić i izazvao burne reakcije u susjedstvu.

Naime, srpski Mondo navodi kako su Hrvati tih godina konstantno uživali u pjesmama Marka Perkovića Thompsona, a najviše su šokirani što je takvu glazbu slušao ''Danijel Subašić čiji je otac Srbin''. Govore kako je Danijel dijete iz miješanog braka Srbina Jove i Hrvatice Boje, te kako je zbog toga imao puno problema na početku karijere.

Smeta im 'ograđivanje Subašića od vlastitog porijekla'

Naime, još u sada dalekoj mladosti Sube i njegove izabranice, bilo je velikih problema. Otac njegove današnje supruge Antonije prebio je vlastitu kćer i gnjusno joj prijetio zbog toga ''što je u vezi sa Srbinom''.

Prenose i kako je nakon srebra u Rusiji hrvatski vratar istaknuo da mu obitelj nije čestitala, kako tvrde iz Monda, jer nisu bili zadovoljni njegovim izborom da brani za Hrvatsku iako je navijač Hajduka od malih nogu.

Također, govore i kako se Subašić sve više ograđuje od svojeg porijekla: '''Postalo je to jasno 2021. godine, kada je zajedno sa suigračem Markom Livajom u noćnom klubu skandirao 'Mrzim Dinamo, srpsko ime to'. Subašić nije preuzeo odgovornost za neprikladno ponašanje na snimcima koji su šokirali javnost, već je napao sve one koji su objavili taj materijal.''