ŽESTOKE KRITIKE / Srbi na nogama, užasnuti su ponašanjem Torcide: 'Skandal! Europa zgrožena ustaškim orgijama...'

Hajduk je u Ženevi na završnici juniorske Lige prvaka imao veliku podršku navijača, no njihov boravak tamo obilježili su i incidenti. "Već u petak oko 17.30 došlo je do tučnjave s lokalnim pristašama Servetta. Morali smo upotrijebiti gumene metke, nakon čega je vrlo brzo došlo do smirenja", napisao je u priopćenju glasnogovornik policije Alexandre Brahier. Neredi Torcide nastavili su za vrijeme i nakon finalne utakmice protiv AZ Alkmaara, a Švicarci otkrivaju da su se navijači s policijom sukobili u kasnim večernjim satima ponedjeljka. Tribune de Geneve je također objavio video u kojem se može čuti kako navijači pjevaju ustašku pjesmu."Ajmo, ajmo, ustaše, ustaše, slovo U, slovo U, po kapi se šeće, ubit ćemo, zaklat ćemo tko sa nama neće", pjevali su navijači na jednoj snimci. Ponašanje Torcide žestoko su kritizirali u Srbiji, pa se tako u njihovim medijima mogu pročitati žestoke kritike. "Skandal! Torcida veličala ustaštvo, napadala policiju i napravila kaos u Ženevi: 'U slovo U, po kapi se šeće'", piše Telegraf, Kurir u naslovu ističe "AJMO USTAŠE! SLOVO 'U' PO KAPI SE ŠEĆE, UBIT ĆEMO, ZAKLAT ĆEMO TKO S NAMA NEĆE". Europa zgrožena ustaškim orgijama hrvatskih navijača", a Informer piše: "UBIT ĆEMO, ZAKLAT ĆEMO TKO S NAMA NEĆE". Hrvatski navijači zgrozili Europu, pjevali ustaške pjesme, tukli se s policijom..."