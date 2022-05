Lovro Majer iza sebe ima fantastičnu sezonu u francuskoj Ligue 1. Hrvatski reprezentativac bio je jedan od glavnih igrača Rennesa, za koji je skupio 49 nastupa u svim natjecanjima te postigao 11 golova i podijelio 13 asistencija.

Za to je dobio veliko priznanje.Naime, ugledni L'Equipe uvrstio ga je u idealnu momčad sezone. Majer je u 29 prvenstvenih nastupa zabio šest golova i tome pridodao osam asistencija, dok je Rennes sezonu okončao na četvrtom mjestu, poziciji koja im garantira kvalifikacije za Ligu prvaka.

Majer je prošlog ljeta stigao u Rennes i to dan nakon što Dinamo nije uspio izboriti plasman u Ligu prvaka.

Nagovještaj transfera?

Majer sada uživa u zasluženom odmoru, a trenutno je u Cannesu gdje se sreo s igračem o kojim se posljednjih mjeseci stalno pisalo - Kylianom Mbappéom. Sjajni Francuz odlučio je ostati u PSG-u, a Majer se na društvenim mrežama pohvalio fotografijom s kolegom nogometašem.

Naravno, njegova fotografija pokrenula je lavinu komentara, što onih simpatičnih, što onih koji nagovještaju prelazak hrvatskog reprezentativca u redove francuskog prvaka.

"Ok, to je to, igra za PSG sljedeće sezone", "Najbolji igrač u ligi i Mbappé", "Lovro i obožavatelj", "Tebi sekunda posla, a on će to razviti i staviti na zid iznad kreveta 2 metra širine. Lijepo je uveseljavati fanove", samo su neki od komentara.

A fotografiju je podijelio i Niagara Sports Company, odnosno agencija koja se brine o karijeri Majera, a vodi ju Andy Bara te su ispod poslali zanimljivu poruku:

"Danas u timu sezone, a možda već sutra u istom dresu. Tko zna što sudbina donosi".

Šalju li nam Vatreni njegov agent poruku? Hoćemo li Majera već sljedeće sezone gledati u jednom od najjačih europskih klubova.