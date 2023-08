Cijeli Split, a pogotovo Poljud, sutra će biti pod policijskom opsadom. Razlog je utakmica Hajduka i grčkog Paoka koja je proglašena utakmicom visokog rizika. Načelnik tamošnje policije, Slobodan Marendić, kazao je da se policija priprema za tu utakmicu od kad je saznala termin, doznala je RTL-ova reporterka Dragana Eterović koja se javila uživo iz Splita, prenosi Danas.hr.

Uoči, tijekom i nakon utakmice poduzimat će se sve radnje i mjere kako u gradu, tako i na mjestima gdje će se okupljati navijači. Javno okupljanje će se snimati, a ceste oko Poljuda bit će zatvorene.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Na dobrom smo putu da osiguranje bude na visokoj razini", rekao je načelnik policije i dodao da se već danas mogao uočiti veći broj policajaca u gradu.

Na preraspodjelu policijskih snaga, potvrdio je Marendić, djelomično su utjecali i događaj u Ateni, no neredi koji su se tamo dogodili nisu odlučujući faktor za osiguranje sutrašnje utakmice. Ne očekuje, dodao je, da će se ponoviti scene iz Atene, a i policija će poduzeti sve da se ne dogode slični neredi.

Pripremaju se korak po korak

"Ali ono što nas je iskustvo naučilo je da nema iste utakmice na Poljudu. Pripremamo se korak po korak i tražimo najbolji put da ostvarimo cilj, a to je da gledatelji i natjecatelji koji dođu u Split sigurno odu kućama", objasnio je načelnik PU Splitsko-dalmatinske.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naime, UEFA je zabranila dolazak gostujućih navijača na stadion, ulaznice im se ne prodaju, a ne dolaze organizirano niti na stadion. Između Hajduka i Paoka, dodao je Marendić, postoji uredna komunikacija, a i oni "uredno komuniciraju i na međunarodnoj razini s policijskim službama na trasi kretanja".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ipak, postoji mogućnost od neorganiziranog dolaska Paokovih navijača. Načelnik je kazao da se sve provjerava i da nebi trebalo doći do nikakvih iznenađenja. Ako ipak dođu, splitska policija postupit će prema zakonu, a to je - staviti ih pod nadzor i sigurno vratiti do njihovog polazišta.

"Ključna je uputa dođite na vrijeme, malo se promijenio režim ulaska na Poljudu", poruka je svim navijačima splitskog Hajduka koji sutra dolaze na Poljud. Sve je to napravljeno u dogovoru s Hajdukom u cilju većeg komfora gledatelja, a ulazi na stadion bit će otvoreni već od 18:30 sati.