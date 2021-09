Odličnu utakmicu u 6. kolu talijanskog nogometnog prvenstva odigrali su branitelj naslova Inter i Atalanta, a susret je okončan podjelom bodova 2-2 (1-2).

Inter je poveo na samom otvaranju dvoboja kada je lautaro u 5. minuti fantastično reagirao na ubačaj Barelle i sa 14 metara snažnim udarcem zatresao mrežu.

Atalanta je preokrenula u razdoblju od 30. do 38. minute, a kod oba gola u glavnoj je ulozi bio Malinovski, on je preciznim udarcem s više od 20 metara poravnao na 1-1, da bi osam minuta potom odapeo još jedan projektil s distance kojega je Handanovič uspio tek odbiti, ali samo do Toloija koji je doveo sastav iz Bergama u vodstvo.

Obje momčadi mogle doći do pobjede

Bod Interu je u 71. minuti spasio Džeko, opet na dodavanje Barelle, a video možete pogledati OVDJE. No, u samoj završnici su obje momčadi mogle do pobjede. Inter je u 86. minuti imao kazneni udarac nakon igranja rukom Demirala, no Dimarco je s bijele točke pogodio gredu, a dvije minute potom Piccoli je svladao Handanoviča samo da bi domaće spasio VAR utvrdivši da je golu prethodio korner za goste kojega suci nisu označili.

Ivan Perišić i Marcelo Brozović odigrali su čitav susret za Inter koji je ostao treći sa 14 bodova, dva manje od gradskog rivala Milana, a jednim manje od Napolija koji će u nedjelju ugostiti Cagliari, dok je Mario Pašalić ušao u 77. minuti u igru za Atalantu, koja je peta sa 11 bodova, jednim manje od četvrte Rome.