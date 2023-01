Luka Modrić ugovorno je vezan za Real Madrid do kraja aktualne sezone i pitanje je što će se dogoditi on završi. Španjolski As piše kako novi ugovor još uvijek nije spreman za njega, ali kažu i kako su u istoj situaciji i ostali igrači Reala ugovorno vezani do ljeta 2023. godine.

U toj su situaciji Karim Benzema, Mariano Diaz, Dani Ceballos, Nacho, Toni Kroos i Marco Asensio i klub će odlučiti što će biti s njima na kraju sezone. Dotad neće povući nikakav potez, tvrdi španjolski izvor.

Smanjit će mu se minutaža

Što se Modrića tiče, As je ranije pisao da on ne mora strahovati za novi ugovor, ali da će mu se sigurno smanjiti minutaža. Sad navodi da Dani Ceballos dobiva na važnosti u momčadi i da "koristi svaki korak koji Modrić napravi unatrag" te da se brojkama približava njemu.