Hrvatska nogometna reprezentacija uspjela je u utakmici s Rusijom na Poljudu pobjedom izboriti izravno prvo mjesto u skupini i plasman na Svjetsko prvenstvo 2022. godine u Kataru.

Jedini pogodak na utakmici zabio je ruski branič Kudrjašov, na njegovu žalost i na radost prepunog Poljuda pogodio je vlastitu mrežu.

Zanimljivo je kojeg je Vatrenog izdvojila nakon utakmice Marca, najjači španjolski sportski magazin. Ivo Grbić branio je u ove dvije hrvatske pobjede, a odali su mu počast jer je on još uvijek pod ugovorom s Atletico Madridom.

Dostojna zamjena Oblaku

"Činjenica je da francuska momčad nije na razini na kojoj je bila prošle sezone, ali Grbiću je to bila dobra prilika jer brani u Ligue One, koje je mnogo jače natjecanje nego to mnogi misle, ali i u Ligi prvaka gdje je već upisao četiri nastupa", stoji u članaku Marce.

"Mladi Hrvat je bio svjestan da mora napustiti Atletico kako bi dobio što više iskustva, odnosno kako bi podigao svoj nivo obrana da bi mogao konkurirati za poziciju protiv Oblaka, jednog od najboljih vratara na svijetu. Osim toga, Grbić je u glavi imao i hrvatsku reprezentaciju jer je izgubio mjesto na popisu Zlatka Dalića koji ga nije zvao jer nije branio.

"Ne samo da se Grbić vratio u reprezentaciju, nego je promoviran u prvu momčad nauštrb Dominika Livakovića koji je bio "jedinica" Hrvatske do listopada. Grbić je branio u dvije odlučujuće utakmice za prolazak u Katar, protiv Malte i Rusije i sve ukazuje kako bi na Svjetskom prvenstvo on mogao stajati na golu Hrvatske", stoji u tekstu Marce.