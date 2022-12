Kapetan hrvatske reprezentacije i ključni igrač Real Madrida Luka Modrić jedan je od sedam igrača "Kraljevskog kluba" kojima ugovor istječe 30. lipnja sljedeće godine i od sljedećeg tjedna, kada uđu u posljednjih 6 mjeseci ugovora, moći će pregovarati s drugim klubovima.

Uz Modrića, ugovor na ljeto istječe i Karimu Benzemi, Toniju Kroosu, Nachu Fernandezu, Marcu Asensiju, Daniju Ceballosu i Marianu Diazu.

Španjolski AS piše da to što ti igrači imaju pravo pregovarati s drugim klubovima ne znači i da će to učiniti, ali i da će u Realu sada definitivno imati dosta posla jer je puno igrača u poziciji da odlučuju sami o sebi.

"Modrić će otići u mirovinu onda kad njegovo tijelo kaže da je bilo dovoljno. Jedino je pitanje kada će taj trenutak stići. Njegove izvedbe ne izgledaju kao da im se primakao rok trajanja, a nakon Svjetskog prvenstva odbacio je povlačenje iz reprezentacije. U rujnu će napuniti 38 godina, ali vodio je Hrvatsku u Kataru, a za Carla Ancelottija i dalje je nezamjenjiv", piše AS o Modrićevoj situaciji i zaključuje:

"Jude Bellingham i Enzo Fernandez imena su koja se pojavljuju na obzoru, no to ne znači da ne mogu biti pod Lukinim vodstvom dok se on ne makne. Za takvo što bi trebao produžiti ugovor, a u ovom trenutku ništa ne odaje da bi se išta drugoga moglo dogoditi. Ne produži li ugovor, uslijedit će dani žalosti za Real Madrid... I nogomet".