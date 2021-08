Nasljednik Luke Modrića, mladi Norvežanin Martin Odegaard, još nije našao svoje mjesto pod suncem u Realu. Razlog njegovom neigranju u prvoj momčadi je upravo kapetan Vatrenih, jedan jedini Maestro. Prošlu sezonu Luka je odigrao fantastično, a ako se po jutru dan poznaje, onda bi i ova mogla biti isto jako dobra. Dobro, malo su ove dobre vijesti oko Luke poremetili i izvještaji o njegovoj ozljedi ali nadamo se kako ništa nije ozbiljno.

Modrić osjetio bol u aduktoru

Kako javljaju španjolski mediji, Modrić je osjetio bol u aduktoru i trener Reala Carlo Ancelotti neće ga uvrstiti u momčad za predstojeću utakmicu protiv Levanta. Čisto predostrožnosti radi, nadamo se...

"Odegaard je ove sezone očekivao izravan put do početne postave Real Madrida prije nego što je odlučio napustiti španjolskog velikana za Arsenal, prema izvješćima", pišu Englezi.

Norveški 22-godišnji veznjak je u petak ujutro završio dogovor oko prelaska u Arsenal za 30 milijuna funti, nakon što je u drugoj polovici prošle sezone uživao u obećavajućoj posudbi u tom klubu. No, neće još dati zeleno svijetlo jer želi vidjeti kakav mu je status u momčadi Reala, hoće li ove sezone dobiti svoju šansu:

"Odegaard želi ostati ali očekuje crveni tepih za prvu momčad. Carlo Ancelotti mu je rekao kako za njegovu poziciju konkurira čak 8 igrača", stoji u tekstu Daily Maila.

Odegaard se vratio u Real na predsezonske treninge, ali mu je menadžer Los Blancosa Carlo Ancelotti rekao da postoji zdrava konkurencija za mjesta među divovima LaLige i da njegovo mjesto u momčadi nije zajamčeno.

Prema pisanju Marce a prenošenju britanskog Daily Maila, norveški napadački veznjak bio je motiviran i pun nade u pogledu budućnosti u Realu do točke u kojoj je očekivao zajamčeno mjesto u prvoj momčadi Los Blancosa za nadolazeću sezonu.

Odegaard je u svojoj četveromjesečnoj posudbi prošle sezone igrao 20 puta za Topnike, zabio je samo dva puta i upisao dvije asistencije, no menadžer Mikel Arteta bio je dovoljno impresioniran naporima Norvežanina da se ovog ljeta vratio za veznjaka.

'Luka Modrić je došao s velikim entuzijazmom'

Ancelotti je u međuvremenu razmišljao vrlo različito o 22-godišnjaku, tvrdeći da je njegova momčad puna kvalitete, posebno u veznom redu, pa nikome mjesto nije zagarantirano.

"Luka Modrić je došao s velikim entuzijazmom. Veliko je zadovoljstvo vidjeti s kakvom su željom ovi stariji igrači trenirali na pripremama", kazao je Ancelotti prije 8 dana. Talijanski menadžer rekao je, pak, na tiskovnoj konferenciji prošlog tjedna:

'Pitanje Odegaarda posljedica je trenutnih okolnosti. Nemamo potez za registraciju svih. Sutra se to može promijeniti. Konačni datum je 2. rujna. Rekao sam Odegaardu da na njegovoj poziciji ima osam igrača, ali to nije konačno. Mora sam izabrati. '

Odegaard je u međuvremenu uzvratio kritičarima španjolskih medija koji su ga ocijenili neuspjehom za vrijeme boravka na Santiago Bernabeuu.

'Pitanje Odegaarda posljedica je trenutnih okolnosti'

Novine Marca, koje su bliske s Realom i predsjednikom Florentinom Perezom, napisale su omalovažavajući članak o 22-godišnjaku nakon prelaska u Arsenal od 30 funti, opisujući ga kao "ekonomski promašaj ali i sportski neuspjeh".

Talijanski menadžer rekao je na tiskovnoj konferenciji prošlog tjedna:

'Pitanje Odegaarda posljedica je trenutnih okolnosti. Nemamo mogućnost za registraciju svih. Sutra se to može promijeniti. Konačni datum je 2. rujna.

'Rekao sam Odegaardu da na njegovoj poziciji ima osam igrača, ali to nije konačno. Mora izabrati. '

Odegaard je u međuvremenu uzvratio kritičarima španjolskih medija koji su ga ocijenili neuspjehom za vrijeme boravka na Santiago Bernabeuu.

Novine Marca, koje su bliske s Realom i predsjednikom Florentinom Perezom, napisale su omalovažavajući članak o 22-godišnjaku nakon prelaska u Arsenal od 30 funti, opisujući ga kao "ekonomsku bonazu, ali sportski neuspjeh".

Kapetan norveške reprezentacije igrao je samo 11 puta za prvu momčad klubova, nakon što je prije sedam godina kao visoko ocijenjeni tinejdžer prešao u Real, ali otkrio je da je najbolje otići iz španjolskog kluba.

'To što se piše i govori o meni nije istina'

'Ovih dana puno se pričalo o meni i motivima za odlazak. Želim samo reći da gotovo sve što se govori nije istina ', napisao je na Instagramu.

'Prava je šteta što tisak govori stvari koje nisu istinite, jer mnogi ljudi iskreno misle da je to tako. Imam svoje razloge, znam što je istina i što se dogodilo i zato mislim da je ovo (napuštanje Madrida) najbolje. '

Odegaard je otkrio svoje zadovoljstvo što je osigurao 'stabilan' prelazak u Arsenal nakon nekoliko posudbi u Vitesse Arnhemu, Real Sociedadu i Topnicima posljednjih godina - i ustvrdio je da ga je Arsenal želio vratiti kroz cijeli ljetni prozor.

Norvežanin želi uživati ​​u ovom razdoblju smirivanja u Arsenalu nakon što je u Realu ostvario karijeru +5

Norvežanin želi uživati ​​u ovom smirujućem razdoblju u Arsenalu nakon karijere u Realu...

'Želim stabilnost'

Medijskom timu Arsenala rekao je:

'Već neko vrijeme govorim da želim pronaći stabilnost. Mislim da je za mlade igrače dobro to imati. Mijenjao sam se za mnoge momčadi pa mi je jako dobro skrasiti se doći ovdje i dobiti veću stabilnost. Dobro sam se proveo (na posudbi u Arsenalu ranije ove godine) pa sam uvijek bio otvoren za to. No, kad sam prvi put počeo razgovarati s Real Madridom nakon sezone, nisu bili previše pozitivni u vezi s tim. No, to se promijenilo u posljednjih nekoliko tjedana".