Došao je i taj dan. Hrvatska nogometna reprezentacija danas od 20.45 igra finale Lige nacija. Više od 20.000 hrvatskih navijača dolazi u Rotterdam podržati 'Vatrene', a traži se i karta više jer svi žele vidjeti kako Luka Modrić podiže trofej u hrvatskom dresu. Ali, zadnja prepreka na tom putu su Španjolci.

Marca je objavila niz tekstova u kojima hvale Hrvate i biranim riječima pričaju o njima. U jednom tekstu su napisali kako je Modrić vođa, glava Hrvata i onaj koji nosi zastavu povijesne momčadi. A onda su se španjolski novinari osvrnuli i na ostatak momčadi.

'Modrić ima svoju skupinu plemića'

"Kapetan Hrvatske ima svoju skupinu plemića koji su sklopili zastrašujući savez s njegovim gospodarom. Vezni red momčadi Zlatka Dalića bitan je za razumijevanje onoga što Hrvatska proživljava posljednjih pet godina. Tu skupinu čine Modrić, Brozović, Kovačić i Perišić.

Rakitić se isto nalazio tamo, ali je odlučio napustiti reprezentaciju u rujnu 2020., nakon što je pandemija odgodila Europsko prvenstvo za godinu dana. Njegovo mjesto u veznom trojcu prezeo je Mateo Kovačić. Nogometaš Chelseaja, koji je u reprezentaciji stasao u sjeni trokuta Brozović-Rakitić-Modrić, u potpunosti je uvršten u plan igre Zlatka Dalića.

Ivan Perišić mijenja svoje pozicije. Igrač Tottenhama evoluirao je u ključnu poziciju na lijevom boku koja puno pridonosi njegovoj momčadi, mnogo više nego kada je krenuo."

'Hrvatska nogometna povijest promijenila se dolaskom Dalića'

Biranim riječima pričaju i o izborniku Daliću.

"Vjera i nepokolebljivost. To hrvatska momčad pokazuje u svakoj utakmici. Vjerovati bez uvjeta zakon je života momčadi koja na klupi ima katoličkog poklonika po imenu Zlatko Dalić. Hrvatski izbornik se tijekom utakmica ne odvaja od krunice koju miluje u džepu hlača.

Od nedjelje do nedjelje Dalić nastoji uskladiti dan tako da ima vremena kada može ići na misu. Učinio je to i prije finala Svjetskog prvenstva u Rusiji, a jutros će to pokušati u Rotterdamu.

Njegova karijera nogometaša bila je dobra, ali je puno bolja kao trener i postao je hrvatski narodni heroj. Stigao je kao 'vatrogasac' u listopadu 2017. kako bi preuzeo dužnost Ante Čačića i pokušao osigurati da Hrvatska ne bude izostavljena sa Svjetskog prvenstva u Rusiji. Hrvatska nogometna povijest se tada promijenila", piše Marca.